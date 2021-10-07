В Самаре впервые пройдет правовой диктант для предпринимателей

Правовой диктант пройдет одновременно в 15 городах России под эгидой Высшей Школы Экономики. В Самаре мероприятие состоится при поддержке ПСБ, организаторами выступают Адвокатское бюро RBL, школа "Циркуль", сеть детских садов и клубов развития "Юла".
Участникам правового диктанта предстоит ответить на 60 вопросов, которые затрагивают такие темы, как корпоративные отношения совладельцев бизнеса, налогообложение, трудовые отношения с сотрудниками, юридические тонкости договоров, интеллектуальная собственность и проверки контролирующих органов. Зачитывать вопросы будут 6 опытных, харизматичных предпринимателей самарского региона. По завершении тестирования каждый участник получит брошюру с правильными ответами.
Принять участие в диктанте может любой предприниматель совершенно бесплатно, необходимо только пройти регистрацию по ссылке.