В Самаре впервые пройдет правовой диктант для предпринимателей

07.10.2021 14:39 Читали 15

9 октября в региональном центре "Мой Бизнес" впервые в Самаре пройдет правовой диктант для предпринимателей: для тех, кто создает, кто запускает проекты, нанимает сотрудников, выстраивает отношения с подрядчиками, работает с интеллектуальной собственностью, взаимодействует с государственными структурами и хочет уверенно ориентироваться в правовом поле.

Правовой диктант пройдет одновременно в 15 городах России под эгидой Высшей Школы Экономики. В Самаре мероприятие состоится при поддержке ПСБ, организаторами выступают Адвокатское бюро RBL, школа "Циркуль", сеть детских садов и клубов развития "Юла".

Участникам правового диктанта предстоит ответить на 60 вопросов, которые затрагивают такие темы, как корпоративные отношения совладельцев бизнеса, налогообложение, трудовые отношения с сотрудниками, юридические тонкости договоров, интеллектуальная собственность и проверки контролирующих органов. Зачитывать вопросы будут 6 опытных, харизматичных предпринимателей самарского региона. По завершении тестирования каждый участник получит брошюру с правильными ответами.

Принять участие в диктанте может любой предприниматель совершенно бесплатно, необходимо только пройти регистрацию по ссылке.