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Цифровые девайсы. Репортаж про корову в бусах и быстрый интернет

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В Усть-Кинельском проходила традиционная, уже 23-я по счету Поволжская агропромышленная ярмарка с масштабными районными павильонами, новинками сельскохозяйственной техники, фермерским продовольственным рынком. Корреспонденты "Волга Ньюс" отправились туда, чтобы сделать репортаж.

На Поволжскую агропромышленную ярмарку нужно выезжать пораньше. В 9 утра тут уже вовсю кипит жизнь. Выставочных коров наряжают в шапочки и бусы, умельцы из районов раскладывают глиняные чашки, деревянные свистульки, фермеры активно приторговывают своей продукцией. Страусы ходят в длинных чулках на шеях — прохладно.

Народу заметно прибавляется, и торговля оживляется. Те, кому надо пополнить продуктовые запасы, спешат к сырным рядам. Наши сыровары готовят их по итальянским и французским рецептам и дают на пробу. Садоводы и огородники выбирают осенние цветы и саженцы плодовых деревьев. Ребятня толпится у загона с животными. Тут и коровы разных пород, и быки, и курдючные барашки, и козочки, и экзотические павлины, страусы, перепелки.

В этом году ярмарка не потеряла в масштабе. Собралось более 200 крупных предприятий и организаций, районные администрации, именитые гости.

Для того чтобы максимально полно осветить это событие, редакции отправляют по несколько съемочных групп. Мне нужно было отправить первую новость в редакцию, а Сети нет! Сказала об этом ребятам, и уже через минуту мой iPAD увидел Сеть. Коллега-оператор поделился со мной интернетом прямо со смартфона.

У электронных СМИ важный фактор — время. Хочешь быть востребованным ресурсом, работай на опережение, поэтому репортажи с колес у нас на портале приветствуются.

P.S.

Моя ситуация решилась легко, поэтому я хочу поделиться информацией с теми, кто, как и я, слышит про расшеринг, точнее про работу телефона в режиме модема, впервые.

Для того чтобы раздать интернет со смартфона, надо:

1. Включить передачу мобильных данных в настройках.

2. Включить раздачу интернета в настройках смартфона:

"Режим модема" → "Разрешать другим" (для IOS) или "Подключения" или "Подключения и общий доступ" → "Мобильная точка доступа" или "Точка доступа Wi-Fi" (для Android).

3. Защитить сеть паролем подключить к ней другие устройства и следить за трафиком интернета в личном кабинете.

4. Если вы абонент МегаФона, то вы можете раздавать интернет без ограничения скорости на нужное количество устройств.

Узнать больше историй о роли "цифры" и цифровых девайсах, которые делают нашу жизнь ярче, можно в нашем специальном проекте.

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Назад. 06 октября 2021
Цифровые девайсы. Репортаж про корову в бусах и быстрый интернет
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