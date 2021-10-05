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ВСК вошла в рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes

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По итогам 2020 года Страховой Дом ВСК вошел в рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. За год компания поднялась сразу на 7 позиций вверх.

Выручка ВСК в 2020 году, рассчитанная по методологии рейтинга Forbes, достигла 96,3 млрд рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с 2019 годом.

Суммарная выручка 200 компаний рейтинга снизилась на 2,5% по сравнению с 2019 годом и достигла 43,4 трлн рублей.

В список Forbes включаются компании, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50%. Участники ранжируются по выручке, полученной в 2020 году. Для страховых компаний эквивалент выручки рассчитывается как сумма чистых заработанных страховых премий и процентных доходов. При этом предпочтение отдается данным по МСФО.

"Несмотря на то что эксперты рейтинга отмечают падение суммарной выручки 200 крупнейших частных компаний страны на 2,5%, показатель ВСК продолжает стабильно расти из года в год, в 2020 мы прибавили более 3%. Это стало возможным благодаря выбору и успешной реализации стратегии развития нашей компании", — отметил Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

Страховые компании стали участниками списка Forbes впервые в 2017 году.

Подробнее: forbes.ru/biznes/440795-200-krupnejsih-castnyh-kompanij-rossii-2021

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Назад. 05 октября 2021
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