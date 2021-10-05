Во время паузы на сборные "Крылья" сыграют с "Уралом"

05.10.2021 09:34 Читали 10

После победы в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ над "Динамо" (1:0), наша команда получила четыре выходных дня. Тренерский штаб и футболисты соберутся на клубной базе в четверг и начнут подготовку к матчу против "Нижнего Новгорода".

В понедельник, 11 октября наша команда отправится в Екатеринбург, где проведет контрольный матч против "Урала". Аналогичный товарищеский матч в сентябре завершился победой "Крыльев" со счетом 4:1.

В расположения своих сборных отправились защитник Мехди Зеффан (Алжир), полузащитник Данил Пруцев (молодежная сборная России), нападающий Сергей Пиняев (юношеская сборная России).

Матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против "Нижнего Новгорода" пройдет на "Солидарность Самара Арене" 17 октября и начнется в 17:30.