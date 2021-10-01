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Цифровые девайсы. Детская мечта летать однажды сбылась

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Андрей Востров и Валерий Безрученко уже больше 20 лет фотографируют Россию. За плечами более 3 500 часов полётов и 130 000 км. В их экспозиции красивейшие места Волги, Каспийского моря, Южного, Северного и Полярного Урала, плато Путорана, Кольского полуострова, Кавказских гор, горного Алтая, северных и заполярных территорий. О том, с чего все началось, к чему привело, зачем они это делают и что будет дальше, рассказал Андрей Востров.

— Наше знакомство с небом началось с параплана. Ощущение полёта и полной свободы. Увиденные с высоты пейзажи восхищают необычными ракурсами, а иногда и своими причудливыми формами.

Эмоций от полёта было так много, что рассказать словами об этом невозможно. Действуя по принципу "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", стали снимать на видео и фотографировать.

Сейчас в нашем распоряжении есть уже и самолёт, и вертолёт, они позволяют летать на большие расстояния и снимать в сложных погодных условиях.

Проект "Волга от истока до устья с высоты птичьего полёта" родился сам собой. Общая протяжённость реки — 3 530 км, но чтобы её сфотографировать в разные времена года, нам пришлось пролететь почти 60 000 км. Более трёх лет мы работали над этим проектом, и сейчас выставка с таким же названием путешествует по всем крупным волжским городам.

В планах пролететь и сфотографировать все самые красивые и дикие места России, поэтому безопасность полетов — это наша первоочередная задача. Перед полетом изучаем прогноз метеорологической, орнитологической, воздушной и наземной обстановок на специальных сайтах. Обычно такая работа проводится в гостинице через Wi-Fi непосредственно перед вылетом. Но часто в малых городах гостиничный интернет очень медленный или вообще отсутствует, тут выручает интернет от МегаФона. Включаем раздачу с телефона — и работа идет без остановок.

Мы рады, что у нас есть возможность хотя бы через фотографию поделиться с вами тем чувством и тем восхищением, которое дарит полёт. Мы очень хотим, чтобы, рассматривая красивые фотоснимки, люди стали воспринимать природу как свой родной дом и задумались над тем, как сохранить это великолепие.

Узнать больше историй о роли "цифры" и цифровых девайсах, которые делают нашу жизнь ярче, можно в нашем специальном проекте.

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Назад. 01 октября 2021
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