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"Умная техника" REDMOND обживается в "Умном доме" от "Ростелекома"

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Сервис "Умный дом" компании "Ростелеком" научился управлять бытовой и климатической техникой известного бренда REDMOND. Теперь включить умную технику этого бренда, например, чайник или увлажнитель воздуха, можно и с помощью мобильного приложения или веб-интерфейса "Умного дома" из любой точки мира, где есть интернет: достаточно добавить и активировать устройство в личном кабинете.

"Нам важно, чтобы клиентам "Умного дома" было удобно пользоваться привычной техникой. Продукция REDMOND стала надежным помощником для 50 миллионов семей в разных странах мира. Теперь наши клиенты могут оборудовать свою виртуальную кухню или комнату "Умного дома" бытовой техникой REDMOND, дистанционно управлять ею и освободить время для того, что действительно важно — семьи, друзей и увлечений. Наш сервис поможет управлять домашним хозяйством и позаботиться о безопасности, при этом даже кнопки нажимать не надо — командовать розетками, датчиками и техникой можно с помощью голосового управления", — отметил директор продуктового офиса "Умный дом" компании "Ростелеком" Алексей Ковалев.

"Умный дом" от "Ростелекома" — это комплексный цифровой сервис, который помогает обеспечивать безопасность и дистанционно управлять домашним хозяйством. Сервис автоматически уведомит хозяина, если кто-то проник в квартиру (датчики открытия и движения), протек кран (датчик протечки с клапанами перекрытия) или не выключен утюг (умная розетка), а также поможет подготовить жилье к приходу хозяина — включить кондиционер, настроить освещение и открыть жалюзи. Сервис позволяет настраивать сценарии для автоматизации регулярных действий. Например, если человек встает утром в одно и то же время, можно настроить, чтобы к этому времени уже закипел чайник или включилась кофемашина. С 2020 года функционалом "Умного дома" от "Ростелекома" можно управлять через голосового помощника "Маруся" от Mail.Ru Group.

REDMOND — международный бренд-производитель мелкой бытовой техники, представленный в 35 странах мира, успешно развивается на российском рынке уже 15 лет. Около 2 000 сотрудников компании в России работают над тем, чтобы товары бренда, в том числе линейки REDMOND Smart Home, были доступны потребителю. Компания предлагает инновационные устройства для повышения комфорта и безопасности среды обитания пользователей. В линейке продукции REDMOND большой выбор кухонной (микроволновые печи, чайники, грили, мультиварки, миксеры и другие), климатической (увлажнители и очистители воздуха, вентиляторы, обогреватели и другие) и бытовой техники (пылесосы, утюги и другие), а также смарт-устройства (умные розетки, системы климат-контроля и другие). Бренд одним из первых познакомил россиян с элементами "автоматизации дома". При этом компания является единственной в мире в категории малой бытовой техники, представляющей обширную линейку умных устройств (чайники, обогреватели, роботы-пылесосы и другие).

"Развитие цифровых технологий, повышение спроса на голосовые ассистенты, как необходимые элементы управления домашним хозяйством, стимулирует переход на умные приборы. Смартизация во всех категориях — вот, что ждет нас в недалеком будущем, поэтому технологическая революция в обустройстве быта неизбежна. Работать в партнерстве с лидерами, работать на опережение, делать будущее доступным сегодня — то, чем необходимо руководствоваться, чтобы двигаться вперед и задавать тренды", — сказал совладелец группы компаний REDMOND Андрей Синявин.

Помимо решения "Умный дом" компания "Ростелеком" предлагает своим клиентам широкий выбор видеокамер, а также тарифов на домашнее облачное видеонаблюдение. Камеры для внутреннего и уличного использования помогут организовать наблюдение за квартирой или припаркованной у дома машиной, вести контроль ремонтных работ, присматривать за детьми и домашними животными. Все устройства "Ростелекома" обеспечивают высокое качество трансляции в любое время суток. Популярностью пользуются поворотные камеры — объективом и направлением съемки можно управлять прямо в мобильном приложении "Умный дом". Одна из новинок — камера с функцией слежения, которая автоматически определяет движущийся объект и фокусируется на всех его перемещениях. Можно поделиться ссылкой на трансляцию с камеры, а пользователи интерактивного телевидения Wink могут выводить изображение с камер "Ростелекома" на экран телевизора.

Многолетний опыт работы, высокотехнологичность и простота использования, а также удобное управление сервисом сделали "Ростелеком" лидером рынка. По данным исследования TelecomDaily 2020 года, компания заняла 86% рынка облачного видеонаблюдения РФ для частных клиентов.

"Ростелеком" развивает экосистему цифровых сервисов для квартир и домов с 2017 года. Вслед за видеонаблюдением и "Умным домом" компания разработала сервис "Ростелеком. Ключ", который выходит за пределы квартиры и цифровизирует подъезд и прилегающую к дому территорию: видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории, умный домофон, умный шлагбаум, автоматизация передачи показаний приборов учета и другие функции.

За стабильность работы умных сервисов отвечает созданная "Ростелекомом" цифровая инфраструктура. Оптические сети доступа компании охватывают более 38 миллионов домохозяйств по всей стране. Это значит, что к большинству многоквартирных домов страны уже проложены высокоскоростные волоконно-оптические линии связи, по которым оказываются как базовые сервисы (доступ в интернет, IPTV), так и дополнительные цифровые услуги, включая "Умный дом" и "Ростелеком. Ключ".

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Назад. 01 октября 2021
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"Умная техника" REDMOND обживается в "Умном доме" от "Ростелекома"

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