16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Число угонов автомобилей в России за 9 мес. 2021 г. сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

Читали 85

По данным аналитиков Страхового Дома ВСК, за девять месяцев 2021 года число угонов автомобилей сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом злоумышленники стали проявлять больше интереса к автомобилям отечественных марок.

В топ-10 марок, наиболее привлекательных для угонщиков, в 2021 году лидируют Hyundai, Kia и Toyota.

Антирейтинг возглавила марка Hyundai, которая в 2020 году находилась на третьем месте. За девять месяцев 2021 года автомобилей этой марки было угнано почти на 35% больше, чем в прошлом году.

Интерес угонщиков к моделям Kia в 2021 году заметно снизился. Если год назад эта марка возглавляла топ-10, то сейчас она опустилась на второе место. За девять месяцев этого года было угнано на 43% меньше автомобилей Kia, чем в 2021 году.

Отрицательная динамика наблюдается и у моделей Toyota. В 2021 году пострадало на 44% меньше владельцев автомобилей этой марки, чем в 2020-м. В результате Toyota заняла третье место в антирейтинге этого года.

На четвертом и пятом местах остались автомобили Lexus и ВАЗ/Lada, соответственно. При этом количество случаев угона Lexus на 7% сократилось, а ВАЗ/Lada - увеличилось на 13%.

Отечественные автомобили стали чаще привлекать внимание автоугонщиков. По данным за девять месяцев 2021 года, в топ-10 вошли автомобили марок, которые не вошли в антирейтинг прошлого года. Модели ГАЗ оказались на восьмом месте, МАЗ - заняли десятое место.

Среди зарубежных марок в десятку самых угоняемых автомобилей в этот раз попала марка Mitsubishi, сразу "вырвавшись" на шестое место. Марки Mercedes-Benz, Mazda и Ford, занимавшие восьмое, девятое и десятое места соответственно в прошлом году, по итогам девяти месяцев 2021 года покинули топ-10.

"Основной причиной смены предпочтений среди угонщиков стал повышенный спрос потребителей на автомобили с пробегом. Также на выбор злоумышленников влияет цена на запчасти на вторичном рынке - чем дороже запасные части, тем выгоднее угон этого автомобиля. В целом же сокращение числа угонов в России связано с ковидными ограничениями, так как границы с большинством стран закрыты, и для злоумышленников это усложняет сбыт угнанных транспортных средств", - отметил Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 30 сентября 2021 Вперед.
Вход в "Парк Дружбы народов" с 16 октября станет платным
Анастасия Павлюченкова проиграла на старте турнира в Чикаго
Адвокат рассказал о том, с какой жестокостью убили Екатерину Сокирскую
Число угонов автомобилей в России за 9 мес. 2021 г. сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.
Любовь, страх, скандал и снова любовь: в октябре Wink докажет, что именно она спасет мир

В России и мире

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Реставрацию хоральной синагоги в Самаре планируется завершить в 2023 году

К 2023 году планируется отреставрировать здание синагоги в Самаре — памятник архитектуры, представляющий собой вторую по величине синагогу в России. Здание было построено на улице Садовой в псевдо-мавританском стиле по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в 1908 году.

Культура и стиль

Люди

Следователи назвали причины смерти двух женщин в Самаре на пожаре

Ленинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту обнаружения тел двух женщин без признаков жизни после тушения пожара проводится доследственная проверка.

В Самаре открылся Всероссийский парафестиваль «Театр – территория равных возможностей»

В Самаре стартовал Всероссийский открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей». Он будет проходить в областной столице с 20 по 23 сентября. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Градплан Москвы: Самаре нужны речные трамваи

Общая протяженность водных маршрутов в нашей стране составляет более 100 тысяч км. Однако объемы грузовых и пассажирских перевозок по рекам России в последние десятилетия только сокращаются. А ведь когда-то речной флот был частью транспортной инфраструктуры многих российских городов, в особенности тех, что стоят на крупных реках.

Дмитрий Азаров поручил ускорить подачу тепла в социальные объекты и жилые дома региона

В понедельник, 20 сентября, Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с главами министерств, ведомств и муниципалитетов Самарской области. В числе прочих обсуждался вопрос о ходе отопительного сезона в регионе.

Он и она