Число угонов автомобилей в России за 9 мес. 2021 г. сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

30.09.2021 12:34 Читали 85

По данным аналитиков Страхового Дома ВСК, за девять месяцев 2021 года число угонов автомобилей сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом злоумышленники стали проявлять больше интереса к автомобилям отечественных марок.

В топ-10 марок, наиболее привлекательных для угонщиков, в 2021 году лидируют Hyundai, Kia и Toyota.

Антирейтинг возглавила марка Hyundai, которая в 2020 году находилась на третьем месте. За девять месяцев 2021 года автомобилей этой марки было угнано почти на 35% больше, чем в прошлом году.

Интерес угонщиков к моделям Kia в 2021 году заметно снизился. Если год назад эта марка возглавляла топ-10, то сейчас она опустилась на второе место. За девять месяцев этого года было угнано на 43% меньше автомобилей Kia, чем в 2021 году.

Отрицательная динамика наблюдается и у моделей Toyota. В 2021 году пострадало на 44% меньше владельцев автомобилей этой марки, чем в 2020-м. В результате Toyota заняла третье место в антирейтинге этого года.

На четвертом и пятом местах остались автомобили Lexus и ВАЗ/Lada, соответственно. При этом количество случаев угона Lexus на 7% сократилось, а ВАЗ/Lada - увеличилось на 13%.

Отечественные автомобили стали чаще привлекать внимание автоугонщиков. По данным за девять месяцев 2021 года, в топ-10 вошли автомобили марок, которые не вошли в антирейтинг прошлого года. Модели ГАЗ оказались на восьмом месте, МАЗ - заняли десятое место.

Среди зарубежных марок в десятку самых угоняемых автомобилей в этот раз попала марка Mitsubishi, сразу "вырвавшись" на шестое место. Марки Mercedes-Benz, Mazda и Ford, занимавшие восьмое, девятое и десятое места соответственно в прошлом году, по итогам девяти месяцев 2021 года покинули топ-10.

"Основной причиной смены предпочтений среди угонщиков стал повышенный спрос потребителей на автомобили с пробегом. Также на выбор злоумышленников влияет цена на запчасти на вторичном рынке - чем дороже запасные части, тем выгоднее угон этого автомобиля. В целом же сокращение числа угонов в России связано с ковидными ограничениями, так как границы с большинством стран закрыты, и для злоумышленников это усложняет сбыт угнанных транспортных средств", - отметил Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.