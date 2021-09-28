ВСК обеспечила страховой защитой футбольный клуб "Велес"

28.09.2021 15:33 Читали 13

Страховой Дом ВСК стал титульным спонсором футбольного клуба "Велес". В качестве одной из мер поддержки компания застраховала по полисам от несчастного случая и ДМС игроков и персонал "Велеса".

Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22. По условиям соглашения, футболисты и персонал клуба перед каждым матчем Первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) будут проходить ПЦР-тестирование за счет ВСК, а в случае полученной травмы всем застрахованным гарантировано полное медицинское обследование и лечение.

"Поддержка спорта является одним из приоритетов ВСК как социально-ответственной компании. Мы рады такому сотрудничеству и уверены, что оно будет полезно для обеих сторон. Футбольный клуб "Велес", созданный всего несколько лет назад, уже в сезоне-2019/20 сумел выйти в Футбольную Национальную Лигу. Уверены, что, находясь под защитой нашего Страхового Дома, "Велес" станет чемпионом", — отметил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

"ВСК — одна из крупнейших страховых компаний в России. Я знаю ее по своей основной работе: торговле на рынке ценных бумаг. Получить такого серьезного партнера на футбольный клуб — это приятно, статусно. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным", — отметил президент ФК "Велес" Евгений Шиленков.