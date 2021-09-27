Фракцию "Единой России" в губдуме возглавит Александр Живайкин

По итогам тайного голосования большинством голосов руководителем фракции был избран Александр Живайкин (возглавлял фракцию и в предыдущем созыве), заместителями руководителя — Марина Сидухина и Виктор Кузнецов.
"Работа фракции — это неотъемлемая часть деятельности регионального отделения партии. И именно реготделение выдвинуло меня в качестве кандидата на должность руководителя фракции, и депутаты меня поддержали. Я воспринимаю это как кредит доверия, который мне придется подтверждать весь созыв, служить нашему реготдлению партии "Единая Россия" и жителям Самарской области, которые поддержали нашу партию на выборах", — поблагодарил за оказанное доверие Александр Живайкин.
Напомним, 28 сентября состоится первое заседание губернской думы седьмого созыва.