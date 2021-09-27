Фракцию "Единой России" в губдуме возглавит Александр Живайкин

27.09.2021 19:16 Читали 12

Состоялось первое организационное собрание депутатов Самарской губернской думы седьмого созыва, избранных от Всероссийской политической партии "Единая Россия".

По итогам тайного голосования большинством голосов руководителем фракции был избран Александр Живайкин (возглавлял фракцию и в предыдущем созыве), заместителями руководителя — Марина Сидухина и Виктор Кузнецов.

"Работа фракции — это неотъемлемая часть деятельности регионального отделения партии. И именно реготделение выдвинуло меня в качестве кандидата на должность руководителя фракции, и депутаты меня поддержали. Я воспринимаю это как кредит доверия, который мне придется подтверждать весь созыв, служить нашему реготдлению партии "Единая Россия" и жителям Самарской области, которые поддержали нашу партию на выборах", — поблагодарил за оказанное доверие Александр Живайкин.

Напомним, 28 сентября состоится первое заседание губернской думы седьмого созыва.