В Самаре волонтеры очистили остров Поджабный от 8 кубометров мусора

Инициатором акции стал филиал ИД "Комсомольская правда" в Самаре. К ней присоединились студенты СамГТУ, члены Общественного молодежного парламента и представители бизнеса. Принимали участие в мероприятии представители компаний КНПЗ, НК НПЗ, ННК, Самаранефтегаз и Российская компания ООО "РСЭ-трейдинг МИКРОЗИМ" — разработчик и и производитель экологической биотехнологии "Микрозим". Они внесли большой вклад в общее дело.
Помощь оказал департамент городского хозяйства и экологии. Ведомство предоставило волонтерам уборочную технику, инвентарь, мешки для мусора и перчатки.
В генеральной уборке приняли участие около 90 человек. За несколько часов они очистили площадку в 3 га — собрали почти 200 мешков мусора и других отходов. В общей сложности это 8 кубометров. Затем все вывезли с территории для дальнейшей утилизации.