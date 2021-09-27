16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре волонтеры очистили остров Поджабный от 8 кубометров мусора

Читали 9

В пятницу, 24 сентября, на острове Поджабный (Проран), который считается частью Самарского района областной столицы, прошла экоакция "Чистые берега". Участники провели там генеральную уборку прибрежной зоны, сообщает пресс-служба мэрии города.

Инициатором акции стал филиал ИД "Комсомольская правда" в Самаре. К ней присоединились студенты СамГТУ, члены Общественного молодежного парламента и представители бизнеса. Принимали участие в мероприятии представители компаний КНПЗ, НК НПЗ, ННК, Самаранефтегаз и Российская компания ООО "РСЭ-трейдинг МИКРОЗИМ" — разработчик и и производитель экологической биотехнологии "Микрозим". Они внесли большой вклад в общее дело.

Помощь оказал департамент городского хозяйства и экологии. Ведомство предоставило волонтерам уборочную технику, инвентарь, мешки для мусора и перчатки.

В генеральной уборке приняли участие около 90 человек. За несколько часов они очистили площадку в 3 га — собрали почти 200 мешков мусора и других отходов. В общей сложности это 8 кубометров. Затем все вывезли с территории для дальнейшей утилизации.

Версия для печати

Новости

Назад. 27 сентября 2021
Следователи назвали причины смерти двух женщин в Самаре на пожаре
В Самаре волонтеры очистили остров Поджабный от 8 кубометров мусора
"Крылья" проиграли "Зениту"

В России и мире

Реставрацию хоральной синагоги в Самаре планируется завершить в 2023 году

К 2023 году планируется отреставрировать здание синагоги в Самаре — памятник архитектуры, представляющий собой вторую по величине синагогу в России. Здание было построено на улице Садовой в псевдо-мавританском стиле по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в 1908 году.

Культура и стиль

Люди

Следователи назвали причины смерти двух женщин в Самаре на пожаре

Ленинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту обнаружения тел двух женщин без признаков жизни после тушения пожара проводится доследственная проверка.

В Самаре открылся Всероссийский парафестиваль «Театр – территория равных возможностей»

В Самаре стартовал Всероссийский открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей». Он будет проходить в областной столице с 20 по 23 сентября. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Градплан Москвы: Самаре нужны речные трамваи

Общая протяженность водных маршрутов в нашей стране составляет более 100 тысяч км. Однако объемы грузовых и пассажирских перевозок по рекам России в последние десятилетия только сокращаются. А ведь когда-то речной флот был частью транспортной инфраструктуры многих российских городов, в особенности тех, что стоят на крупных реках.

Дмитрий Азаров поручил ускорить подачу тепла в социальные объекты и жилые дома региона

В понедельник, 20 сентября, Губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с главами министерств, ведомств и муниципалитетов Самарской области. В числе прочих обсуждался вопрос о ходе отопительного сезона в регионе.

Он и она