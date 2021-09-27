В Самаре волонтеры очистили остров Поджабный от 8 кубометров мусора

27.09.2021 09:28 Читали 9

В пятницу, 24 сентября, на острове Поджабный (Проран), который считается частью Самарского района областной столицы, прошла экоакция "Чистые берега". Участники провели там генеральную уборку прибрежной зоны, сообщает пресс-служба мэрии города.

Инициатором акции стал филиал ИД "Комсомольская правда" в Самаре. К ней присоединились студенты СамГТУ, члены Общественного молодежного парламента и представители бизнеса. Принимали участие в мероприятии представители компаний КНПЗ, НК НПЗ, ННК, Самаранефтегаз и Российская компания ООО "РСЭ-трейдинг МИКРОЗИМ" — разработчик и и производитель экологической биотехнологии "Микрозим". Они внесли большой вклад в общее дело.

Помощь оказал департамент городского хозяйства и экологии. Ведомство предоставило волонтерам уборочную технику, инвентарь, мешки для мусора и перчатки.

В генеральной уборке приняли участие около 90 человек. За несколько часов они очистили площадку в 3 га — собрали почти 200 мешков мусора и других отходов. В общей сложности это 8 кубометров. Затем все вывезли с территории для дальнейшей утилизации.