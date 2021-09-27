Следователи назвали причины смерти двух женщин в Самаре на пожаре

27.09.2021 14:23 Читали 15

Ленинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту обнаружения тел двух женщин без признаков жизни после тушения пожара проводится доследственная проверка.

В ходе проверки установлено, что 24 сентября 2021 года в вечернее время после тушения пожара в квартире одного из жилых домов, расположенных по улице Галактионовской в Ленинском районе города Самары, были обнаружены тела двоих женщин без признаков жизни 1959 и 1967 годов рождения. По предварительным данным смерть потерпевших наступила от отравления продуктами горения, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые медицинские и пожарно-технические исследования, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.