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Следователи назвали причины смерти двух женщин в Самаре на пожаре

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Ленинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту обнаружения тел двух женщин без признаков жизни после тушения пожара проводится доследственная проверка.

В ходе проверки установлено, что 24 сентября 2021 года в вечернее время после тушения пожара в квартире одного из жилых домов, расположенных по улице Галактионовской в Ленинском районе города Самары, были обнаружены тела двоих женщин без признаков жизни 1959 и 1967 годов рождения. По предварительным данным смерть потерпевших наступила от отравления продуктами горения, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые медицинские и пожарно-технические исследования, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Назад. 27 сентября 2021
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