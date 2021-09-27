"Крылья" проиграли "Зениту"

27.09.2021 08:18 Читали 9

В рамках 9-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге встречались с "Зенитом".

Счет в матче открыли самарцы на 14 минуте встречи. Антон Зиньковский ударом с линии штрафной отправил мяч в сетку – 0:1. "Зенит" сравнял счет на 36 минуте, после подачи углового Артем Дзюба головой переправил мяч в ворота – 1:1. На 79 минуте встречи главный арбитр усмотрел фол со стороны Александра Солдатенкова на Артеме Дзюбе и назначил пенальти, который реализовал Алексей Сутормин – 2:1.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Москве против "Динамо". Игра 10-го тура Тинькофф РПЛ пройдет в субботу, 2 октября, в 17:30.