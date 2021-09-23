"Крылья Советов" разгромили "Знамя" - 10:0

23.09.2021 08:55 Читали 5

В своем стартовом матче текущего розыгрыша Бетсити Кубка России "Крылья Советов" в рамках 2-го тура элитного группового раунда встречались в Ногинске с местным "Знаменем".

Счет в матче был открыт на 9 минуте игры, отличился сегодняшний именинник Данил Липовой – 0:1. На 20 минуте 16-летний Сергей Пиняев вывел один на один Дмитрия Цыпченко, который переиграл голкипера – 0:2. Через минуту ассистент предыдущего гола Сергей Пиняев, получив мяч от Владислава Сарвели неотразимо пробил в дальний угол – 0:3. На 30 минуте встречи Сергей Божин сделал длинную передачу за линию защитников, Сергей Пиняев в касание принял мяч, вторым касанием пробросил мимо вратаря, а третьим отправил мяч в сетку пустых ворот – 0:4. На 63 минуте после простерла Юрия Горшкова второй раз в матче отличился Дмитрия Цыпченко – 0:5. На 71 минуте с передачи Ивана Сергеева, вышедшего на замену, Дмитрий Цыпченко оформил хет-трик – 0:6. На 77 минуте вышедший на замену Денис Якуба довел счет до 0:7. На 83 минуте прострел Юрия Горшкова замкнул Иван Сергеев – 0:8. Через минуту Иван Сергеев довел счет до 0:9. На 89 минуте встречи дальним ударом Гленн Бейл установил окончательный счет – 0:10.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Санкт-Петербурге против "Зенита". Игра 9-го тура состоится в субботу, 25 сентября, в 17:30.

Следующий матч в Бетсити Кубка России "Крылья" проведут в Красноярске против "Енисея". Игра заключительного 3-го тура элитного группового раунда состоится 27 октября в 19:00 местного времени (22:00 самарского).