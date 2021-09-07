Мамам Самарской области помогут реализовать бизнес-идеи

07.09.2021 10:36 Читали 52

До 21 сентября можно подать заявку для участия в проекте «Мама-предприниматель». Это федеральный образовательный проект для женщин с бизнес-идеями, призванный обучить представительниц прекрасного пола основам ведения своего дела. Участвовать в программе могут женщины в декрете и мамы несовершеннолетних детей, не имеющие зарегистрированного бизнеса или ведущие его не более 1 года на момент реализации программы в регионе.

Стратегия лидерства, разработанная по поручению Губернатора Дмитрия Азарова – в поддержке инициативных людей, развивающих свои идеи. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», — подчеркивает Глава региона.

Каждая конкурсантка пройдет недельное обучение по основам ведения бизнеса с грамотными экспертами в предпринимательстве. Вместе с наставниками женщины «упакуют» свою идею в бизнес-план. Лучшие проекты будут представлены в финале проекта, который состоится 7 октября, в Самаре. Обладательница лучшей идеи получит грант в размере 100 тысяч рублей на развитие дела.

«На презентации самых жизнеспособных бизнес-идей участницы смогут услышать комментарии и ценные рекомендации от опытных предпринимателей, экспертов, представителей областного минэкономразвития. Это отличная возможность оценить свои силы и способности как предпринимателя, организатора, готового принимать решения. В прошлом году на конкурс было подано 350 заявок. 45 участниц прошли обучение, 15 из них вышли в финал. Как и в прошлом году, самая перспективная идея получит грант от компании-партнера на успешный старт своего проекта. Приглашаю всех женщин, которые хотели бы создать свое дело, но не знают, с чего начать, до 21 сентября подавать заявки и участвовать в этой уникальной образовательной программе», — сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

«Проект «Мама предприниматель» дал мне огромное количество позитива и заряда для дальнейшего ведения бизнеса. Это отличный проект для мам, которые ещё только в начале своего пути или пока в поисках своей ниши. Полезные и интерактивные лекции от экспертов мотивируют и помогают понять, в каком направлении двигаться дальше. Чувствуется поддержка и искренняя заинтересованность. Организация самого проекта была на высшем уровне. Ещё раз благодарю за такую возможность обучения и участия! Рекомендую всем мамам!», — считает участница проекта «Мама-предприниматель» в 2020 году Елена Трофименко.

В Самарской области проект «Мама-предприниматель» — 2021 стартует уже в конце сентября. Участвовать в нем могут жительницы Самары, Тольятти и Сызрани. Заявку можно подать на сайте mama-predprinimatel.ru/samara.