"Ростелеком" предлагает удобные варианты приобретения умной колонки "Капсула Мини" от Mail.ru Group

03.09.2021 10:21 Читали 9

Новая компактная умная колонка "Капсула Мини" с голосовым помощником "Маруся" от Mail.ru Group появились в онлайн- и офлайн-каналах продаж "Ростелекома", ее также можно приобрести в рассрочку. "Маруся" умеет управлять цифровыми услугами "Ростелекома": видеосервисом Wink и "Умным домом".

Новая колонка весит всего 305 грамм вместе с блоком питания и имеет компактные габариты: 4,5 см в высоту и 10 см в ширину. На "Капсуле Мини" появился цифровой светодиодный дисплей, который адаптируется под уровень освещенности и показывает время, прогноз погоды, таймер, эмоции помощника и другие данные. При этом мощность звука составляет 5 Вт — одна из самых больших среди компактных колонок с голосовым управлением.

Благодаря "Марусе" через "Капсулу Мини" можно написать сообщение или позвонить другу из "ВКонтакте", заказать еду, найти рецепт блюда, помочь детям выучить английский и таблицу умножения, включить музыку или подкаст, и решать другие повседневные задачи внутри экосистемы VK.

А в 2020 году "Маруся" научилась управлять услугами "Ростелекома". Голосовой помощник без помощи ТВ-пульта может найти в видеосервисе Wink фильм или сериал, переключить каналы, отрегулировать громкость и многое другое. Для взаимодействия колонки и ТВ-приставки не нужны провода, запустить функционал можно голосом: после команды "Маруся, активируй Wink" достаточно продиктовать шестизначный код из меню видеосервиса. Также Маруся помогает с "Умным домом": исполняет команды для облачного домашнего видеонаблюдения, управления бытовыми приборами, освещением, датчиками безопасности.

"Голосовой помощник Маруся — один из центральных продуктов экосистемы VK, который теперь живет в нашем втором устройстве, умной колонке "Капсула Мини". Голосовые технологии — это тренд последних лет, который меняет рутину. Пользователи получают быстрый доступ к развлечениям, инструментам для поиска информации и решения повседневных задач, например, для управления умным домом и взаимодействия с техникой", — сказал руководитель направления голосовых ассистентов и умных устройств Mail.ru Group Алексей Кривенков.

"Мы видим, что востребованность голосового управления растет, все больше пользователей убеждается в его преимуществах. Большинство тех, кто купил колонку в каналах "Ростелекома", активируют голосовое управление видеосервисом Wink. "Маруся" обработала уже миллионы команд, с помощью которых подписчики искали фильмы, сериалы или передачи. Мы вместе с Mail.ru Group продолжаем совершенствовать функционал и алгоритмы голосового управления, чтобы максимально соответствовать пожеланиям и потребностям наших клиентов", — отметил директор офиса "Перспективные цифровые продукты" компании "Ростелеком" Кирилл Брылёв.

Mail.ru Group и "Ростелеком" объявили о стратегическом партнерстве в развитии голосового управления цифровыми сервисами в середине 2020 года. Ранее в каналах продаж "Ростелекома" уже можно было заказать стандартные колонки "Капсула".