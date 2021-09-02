В Самарской области стартовала прививочная кампания против гриппа

02.09.2021 12:15 Читали 16

Медицинские учреждения Самарской области начали проводить вакцинацию населения от гриппа. В регион поступили первые партии вакцины – более 550 тысяч доз.

В рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и другие категории населения.

«Осень – традиционное время вакцинации от гриппа. 2021 год отличается тем, что она будет идти параллельно с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции, — рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням г.о. Самара, заведующий инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ, кандидат медицинских наук Екатерина Киндалова. — Сентябрь-ноябрь — оптимальное время для вакцинации от гриппа. Очень важно не упустить время и провести вакцинацию своевременно. Иммунный ответ на вакцину от гриппа формируется от двух недель до месяца (в среднем — 21 день) и обеспечивает защиту до года. Поэтому прививаться необходимо ежегодно. Ошибочно мнение, что если человек привился от новой коронавирусной инфекции, то ему незачем делать прививку от гриппа. Состав вакцины меняется вместе с мутацией вируса гриппа – это еще одна причина, по которой надо прививаться ежегодно. Всемирная организация здравоохранения тщательно отслеживает появление новых штаммов гриппа и корректирует состав вакцин до начала предстоящего эпидемического сезона».

В регион поступила вакцина «Ультрикс Квадри», она предназначена для профилактики сезонного гриппа детям с 6 месячного возраста, подросткам и взрослым до 60 лет.

Специалисты напоминают, между прививкой против COVID-19 и прививкой против гриппа должен соблюдаться интервал не менее 1 месяца, оптимально начать вакцинацию с прививки от новой коронавирусной инфекции, а затем привиться от гриппа. Это позволит максимально защитить себя и своих близких от этих заболеваний.

В 2021 году охватить профилактическими прививками против гриппа планируется не менее 60% от численности населения Самарской области. Как показывает прошлогодний опыт вакцинации от гриппа, такой процент привитых гарантирует защиту. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в ходе регулярного мониторинга циркуляции вирусов в регионе в 2021 году не выявлено ни одного случая гриппа.