3 сентября в рамках ВЭФ-2021 состоится дискуссия на тему цифровизации медицины

Дискуссия "Технологии для здоровья" будет посвящена теме внедрения цифровых технологий в медицинскую отрасль. В частности, эксперты обсудят влияние модернизации здравоохранения на динамику заболеваемости, возможность снижения числа врачебных ошибок за счет применения инновационных технологий в диагностике, развитие превентивной медицины и применение интернета медицинских вещей для формирования культуры здоровьесбережения. Также в фокусе обсуждения будут перспективы внедрения высоких технологий, в частности телемедицины, в здравоохранение на Дальнем Востоке и опыт стран Азиатско-Тихоокеанского региона в этой области.
Среди спикеров и экспертов дискуссии заявлен Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ, Ирина Яровая, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ, а также представители крупнейших дальневосточных IT и медицинских компаний. Участником мероприятия выступит Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК.
Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.
Время и дата проведения: 3 сентября, 10:00—11:30
Место проведения: Корпус D, уровень 5, конференц-зал № 16.
Приглашаем вас присоединиться к онлайн-трансляции дискуссии.