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Урок мужества в День знаний прошел в поселке Формальный

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1 сентября руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской Думе Александр Живайкин провел Урок мужества для самарских школьников в военно-историческом музее поселка Формальный Кинельского района.

В буквальном смысле прикоснуться к истории Великой Отечественной войны смогли ученики самарских школ № 119 и № 66 в военно-историческом музее в поселке Формальный. Уникальная экспозиция, раритеты и копии оружия и техники, экипировки и предметов обихода подразделений рабоче-крестьянской Красной армии и вермахта не спрятана за витринами. Практически все здесь можно рассмотреть в деталях и даже примерить на себя роль партизана или разведчика, танкиста или пехотинца.

"Именно так, прикоснувшись к истории, можно воспитывать патриотизм у молодого поколения, сохранять историческую память. Такие музеи нужны и важны не только для детей, но и для нас, взрослых. В истории каждой семьи есть участники событий тех военных лет. Моя самая основная задача — чтобы дети, вернувшись домой, переосмыслив впечатления от поездки, от всего увиденного, начали задавать вопросы родителям, бабушкам и дедушкам, изучать историю своей семьи и своей страны", — отметил Александр Живайкин.

Музей организован энтузиастами. Киностудия "Кара" и её основатель руководитель Сергей Карасёв смогли воссоздать атмосферу военных лет. Автомобили, мотоциклы, бронетехника размещены на открытой площадке. Практически все экспонаты в рабочем состоянии. Некоторые из них уникальны. Например, немецкий танк "Тигр", а точнее его копия. Грозное оружие вермахта, броня в 10 сантиметров и 88-миллиметровая пушка, сегодня ребят не пугает. Они могут не только посмотреть на технику, но и побывать внутри машин.

Музейные залы последовательно и наглядно знакомят ребят с вооружением, обмундированием и экипировкой противоборствующих сторон. Бревенчатая землянка показывает быт партизан, подробный рассказ на экскурсии добавляет впечатлений школьникам. С импровизированным экзаменом по знанию марок оружия лучше справляются мальчики. В конце урока ребята постреляли из военного оружия отведали солдатскую кашу.

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Новости

Назад. 02 сентября 2021
Урок мужества в День знаний прошел в поселке Формальный

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