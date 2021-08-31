16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Дмитрий Азаров пообещал вернуть "Рок над Волгой" после пандемии

Читали 6

Губернатор Дмитрий Азаров дал обещание восстановить популярный российский фестиваль "Рок-над-Волгой".

Губернатор Дмитрий Азаров пообещал восстановить фестиваль в традиционном формате. По его словам, правительство Самарской области готово было сделать это в 2020 году, но помешала пандемия коронавирусной инфекции.

Организаторы даже внесли авансы по некоторым по-настоящему крутым исполнителям. Но, к сожалению, пандемия разрушила эти планы. Сейчас загадывать нельзя, никто не будет рисковать, не будучи уверенным, – рассказал о планах Дмитрий Азаров.

Он пояснил, что на фестиваль тратятся значительные средства, на гонорары артистов, промоушен, подготовительная работа. Поэтому рисковать и готовится к проведению мероприятия мирового масштаба в условиях пандемии неразумно. "Рок-над-Волгой", видимо, проведут после пандемии.

Это было событие мирового масштаба, та самая молодежная движуха, которая нужна нашему региону, да и любому другому региону, которая позволяет создавать атмосферу творчества, самореализации у людей. "Рок-над-Волгой" бездарно угробили когда-то. Сделаю всё, чтобы его восстановить, — сообщил губернатор.

Версия для печати

Новости

Назад. 31 августа 2021
Дмитрий Азаров пообещал вернуть "Рок над Волгой" после пандемии
Оперативный штаб: с завтрашнего дня в области начинается вакцинация против гриппа
Дарья Касаткина с победы начала US Open

В России и мире

Максим Шугалей: "Молодежь должна знать историю России"

20 августа Самару посетили представители партии "Родина" в рамках проекта "100 городов" и дали пресс-конференцию. Вместе с председателем партии "Родина" Алексеем Журавлевым и Героем России Андреем Богатовым в ней принял участие общественный деятель Максим Шугалей.

"Обход Тольятти" имеет особое значение для всей Евразии

Строительство обхода Тольятти власти Самарской области доверили строительно-инвестиционному холдингу "Автобан". Решение было принято потому, что у холдинга уже имеется богатый опыт реализации проектов международного масштаба, таких как ЦКАД-3 и ЦКАД-4. К тому же "Автобан" — один из наиболее опытных игроков на рынке государственно-частного партнерства: успешно привлекая в высокобюджетные проекты "длинные" деньги, компания является надежным концессионером и соинвестором.

Культура и стиль

В Самаре началась реставрация дачи со слонами

В Самаре началась реставрация особняка купца Константина Головкина на берегу Волги, получившего в народе название "Дом со слонами". Это здание является объектом культурного наследия Российской Федерации и было построено для самарского купца в 1908–1909 годах. Во дворе были установлены цементные фигуры слонов, изготовленные по эскизам самого хозяина (как и само здание было спроектировано и построено при участии Головкина), которые и стали отличительной чертой этого памятника архитектуры в стиле модерн.

Люди

В Самарской области состоялся традиционный фестиваль казачества «Борская крепость»

Жители Борского сегодня празднуют 285-летие образование села. В течение всего дня пройдут мероприятия посвящённые юбилею. Встретить праздник вместе с земляками приехал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она