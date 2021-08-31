Дмитрий Азаров пообещал вернуть "Рок над Волгой" после пандемии

31.08.2021 10:47 Читали 6

Губернатор Дмитрий Азаров дал обещание восстановить популярный российский фестиваль "Рок-над-Волгой".

Губернатор Дмитрий Азаров пообещал восстановить фестиваль в традиционном формате. По его словам, правительство Самарской области готово было сделать это в 2020 году, но помешала пандемия коронавирусной инфекции.

Организаторы даже внесли авансы по некоторым по-настоящему крутым исполнителям. Но, к сожалению, пандемия разрушила эти планы. Сейчас загадывать нельзя, никто не будет рисковать, не будучи уверенным, – рассказал о планах Дмитрий Азаров.

Он пояснил, что на фестиваль тратятся значительные средства, на гонорары артистов, промоушен, подготовительная работа. Поэтому рисковать и готовится к проведению мероприятия мирового масштаба в условиях пандемии неразумно. "Рок-над-Волгой", видимо, проведут после пандемии.

Это было событие мирового масштаба, та самая молодежная движуха, которая нужна нашему региону, да и любому другому региону, которая позволяет создавать атмосферу творчества, самореализации у людей. "Рок-над-Волгой" бездарно угробили когда-то. Сделаю всё, чтобы его восстановить, — сообщил губернатор.