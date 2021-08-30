В Жигулевске у трансформаторной подстанции нашли тело подростка

30.08.2021 10:43 Читали 7

В Жигулевске в районе трансформаторной подстанции обнаружили тело подростка 2004 года рождения. По предварительным данным, причиной гибели послужило поражение электрическим током, сообщает прокуратура Самарской области.

Тело нашли на территории, находящейся в аренде у частного лица. Прокуратура организовала проверку законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и соблюдения требований законодательства при эксплуатации объектов повышенной опасности собственником.

На месте происшествия прокурор Жигулевска Константин Зайцев координирует действия следователей и контролирующих органов.

Следователи городского следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области начали проверку. По результатам прокурорской проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц. Ход процессуальной следственной проверки взят прокурором города на контроль.