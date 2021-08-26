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Лесные пожары в Борском районе локализованы

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В 11.55 25 августа объявлена локализация лесного пожара на территории Национального парка «Бузулукский Бор» в районе н.п. Борское Борского района (площадь, пройденная огнем составляет около 850 га).

В 12.10 25 августа объявлена локализация лесного пожара на территории Нефтегорского лесничества Борского участкового лесничества в районе н.п. Гвардейцы Борского района (площадь, пройденная огнем составляет 586 га). Происходит тление и горение валежника отдельными очагами на общей площади 10 га. Для тушения пожаров привлечены 710 человек и 185 единиц техники. Дополнительно задействованы самолет Ил-76, 3 вертолета, 3 пожарных поезда.

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Назад. 26 августа 2021 Вперед.
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