Лесные пожары в Борском районе локализованы

26.08.2021 13:03 Читали 21

В 11.55 25 августа объявлена локализация лесного пожара на территории Национального парка «Бузулукский Бор» в районе н.п. Борское Борского района (площадь, пройденная огнем составляет около 850 га).