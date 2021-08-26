ВСК: Годовая доходность по полисам страхования жизни составила 20,63%

26.08.2021 14:26 Читали 5

В августе компания "ВСК — Линия жизни" выплатит клиентам более 78 млн рублей по полисам "Линия роста. Рантье". Выплата предусмотрена клиентам, оформившим полисы в период с 16.07.2019 по 31.07.2019 года. По части полисов доходность составила 20,63%.

По программе инвестиционного страхования жизни "Линия роста. Рантье" клиент получает ежегодный дополнительный инвестиционный доход, зависящий от величины роста базового актива, при этом не подвергая риску основные вложения в случае негативной динамики рынка. Вместе с этим страховая составляющая программы позволяет защитить держателя программы на случай наступления рисков, связанных с жизнью и здоровьем.

Ко всему прочему, клиенты, оформившие программу, могут получить дополнительный доход в виде налогового вычета в размере 13% от суммы взноса (максимум 15 600 рублей).