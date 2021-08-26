16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК: Годовая доходность по полисам страхования жизни составила 20,63%

Читали 5

В августе компания "ВСК — Линия жизни" выплатит клиентам более 78 млн рублей по полисам "Линия роста. Рантье". Выплата предусмотрена клиентам, оформившим полисы в период с 16.07.2019 по 31.07.2019 года. По части полисов доходность составила 20,63%.

По программе инвестиционного страхования жизни "Линия роста. Рантье" клиент получает ежегодный дополнительный инвестиционный доход, зависящий от величины роста базового актива, при этом не подвергая риску основные вложения в случае негативной динамики рынка. Вместе с этим страховая составляющая программы позволяет защитить держателя программы на случай наступления рисков, связанных с жизнью и здоровьем.

Ко всему прочему, клиенты, оформившие программу, могут получить дополнительный доход в виде налогового вычета в размере 13% от суммы взноса (максимум 15 600 рублей).

Версия для печати

Новости

Назад. 26 августа 2021
ВСК: Годовая доходность по полисам страхования жизни составила 20,63%
"Ростелеком" обеспечил цифровыми сервисами смарт-офис ресурсоснабжающих предприятий Самары

В России и мире

Максим Шугалей: "Молодежь должна знать историю России"

20 августа Самару посетили представители партии "Родина" в рамках проекта "100 городов" и дали пресс-конференцию. Вместе с председателем партии "Родина" Алексеем Журавлевым и Героем России Андреем Богатовым в ней принял участие общественный деятель Максим Шугалей.

"Обход Тольятти" имеет особое значение для всей Евразии

Строительство обхода Тольятти власти Самарской области доверили строительно-инвестиционному холдингу "Автобан". Решение было принято потому, что у холдинга уже имеется богатый опыт реализации проектов международного масштаба, таких как ЦКАД-3 и ЦКАД-4. К тому же "Автобан" — один из наиболее опытных игроков на рынке государственно-частного партнерства: успешно привлекая в высокобюджетные проекты "длинные" деньги, компания является надежным концессионером и соинвестором.

Культура и стиль

В Самаре началась реставрация дачи со слонами

В Самаре началась реставрация особняка купца Константина Головкина на берегу Волги, получившего в народе название "Дом со слонами". Это здание является объектом культурного наследия Российской Федерации и было построено для самарского купца в 1908–1909 годах. Во дворе были установлены цементные фигуры слонов, изготовленные по эскизам самого хозяина (как и само здание было спроектировано и построено при участии Головкина), которые и стали отличительной чертой этого памятника архитектуры в стиле модерн.

Люди

В Самарской области состоялся традиционный фестиваль казачества «Борская крепость»

Жители Борского сегодня празднуют 285-летие образование села. В течение всего дня пройдут мероприятия посвящённые юбилею. Встретить праздник вместе с земляками приехал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Линейки в школах Самарской области 1 сентября 2021 года пройдут только для 1 и 11 классов

В Самарской области идет подготовка к началу нового учебного года. Во вторник, 17 августа, на заседании областной антитеррористической комиссии обсуждался вопрос обеспечения безопасности школьников в День знаний и весь год.

Он и она