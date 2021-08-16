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"Крылья Советов" в Казани сыграли вничью с "Рубином"

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В воскресенье, 15 августа, в 4-м туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" в Казани на "Ак Барс Арене" встречались с "Рубином" и сыграли с хозяевами поля вничью - 1:1.

Самый опасный момент в первом тайме создали "Крылья": Антон Зиньковский вывел один на один с Юрием Дюпиным Ивана Сергеева, но самарский форвард не смог переиграть голкипера. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

На 59-й минуте встречи Антон Зиньковский в касание пяточкой вновь вывел Ивана Сергеева один на один, и на этот раз самарец пробил мимо вратаря и открыл счет — 0:1. Хозяева поля отыгрались через 3 минуты, со штрафного отличился Хван Ин Бом — 1:1.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут на "Солидарность Самара Арене". В рамках 5-го тура самарцы принимают "Сочи". Игра состоится в субботу, 21 августа, в 21:00.

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Новости

Назад. 16 августа 2021
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