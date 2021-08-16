В День города 12 сентября 2021 года в Самаре устроят четыре фейерверка

В этот день над городом прозвучат залпы под музыкальную фонограмму сразу в четырех точках.
Главный фейерверк можно будет наблюдать на набережной Волги. Стрелять будут с воды - на реке установят для этого две баржи. Фейерверк будет длиться не меньше 10 минут.
На других трех площадках салют будет шестиминутным. Плоты с пиротехническим оборудованием установят в парке 50-летия Октября на Металлурге - прямо на озере. Также свой фейерверк будет у жителей отдаленных Красноглинского и Куйбышевского районов - соответственно, в поселке Управленческий и около дома культуры "Нефтяник".
На проведение всех четырех фейерверков планируется направить до 4,9 млн рублей.