В День города 12 сентября 2021 года в Самаре устроят четыре фейерверка

16.08.2021 14:16 Читали 27

Муниципальное агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий объявило торги на проведение праздничных фейерверков в Самаре в День города 2021. Традиционно, праздник состоится во второе воскресенье сентября - 12 числа.

В этот день над городом прозвучат залпы под музыкальную фонограмму сразу в четырех точках.

Главный фейерверк можно будет наблюдать на набережной Волги. Стрелять будут с воды - на реке установят для этого две баржи. Фейерверк будет длиться не меньше 10 минут.

На других трех площадках салют будет шестиминутным. Плоты с пиротехническим оборудованием установят в парке 50-летия Октября на Металлурге - прямо на озере. Также свой фейерверк будет у жителей отдаленных Красноглинского и Куйбышевского районов - соответственно, в поселке Управленческий и около дома культуры "Нефтяник".

На проведение всех четырех фейерверков планируется направить до 4,9 млн рублей.