Эксперты Страхового Дома ВСК поделились опытом цифровой трансформации в рамках ежегодного Машфорума в Казани

30.07.2021 16:03 Читали 10

В пятницу завершился VII Международный Машиностроительный кластерный форум, прошедший в Казани с 28 по 30 июля. Страховой Дом ВСК выступил партнером мероприятия и организовал деловой круглый стол на тему: "Бизнес в цифровую эру. Как обеспечить прибыльный рост, лояльность клиентов и сотрудников".

Участниками Форума в этом году стали представители российского бизнеса, Правительства Республики, а также высокопоставленные зарубежные гости. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации обсудили в ходе планерного заседания с гостями Форума тему осознанного потребления и созидания в условиях непрерывного развития.

После пленарной дискуссии было заключено соглашение о стратегическом партнерстве между Страховым Домом ВСК и Ассоциацией "Машиностроительный кластер Республики Татарстан", в рамках которого ВСК обязывается обеспечить страховой защитой Ассоциацию "Машиностроительный Кластер РТ" и ее участников.

"Страховой Дом ВСК входит в ТОП-10 страховых компаний России. Сегодня в Республике Татарстан у нас более 3 тысяч корпоративных клиентов и 223 тысячи жителей республики доверяют нам свою страховую защиту. За последние 10 лет размер наших страховых выплат в Татарстане составил 4,6 млрд рублей. Будучи одним из крупнейших налогоплательщиков в стране и регионе, за последние 10 лет компания заплатила более 125 млн налогов в Республике Татарстан. Добиться таких результатов стало возможным, в том числе благодаря цифровой трансформации. Сегодня почти 65% клиентов ВСК используют цифровые дистанционные сервисы компании. И мы были рады поделиться собственными компетенциями с участниками Форума", — резюмировал Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК выступил спикером и модератором круглого стола "Бизнес в цифровую эру. Как обеспечить прибыльный рост, лояльность клиентов и сотрудников", организованного Страховым Домом на площадке форума. Основной темой встречи стало влияние цифровизации на бизнес-процессы компании, преимущества внедрения технологичных сервисов в работу с партнерами и сотрудникам.

По мнению Ольги Сорокиной, члена совета директоров, заместителя генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, активное развитие финтех направления и внедрение проектов национальной программы "Цифровая экономика" открывает новые возможности для бизнеса. Сегодня программа включает семь крупных федеральных проектов, для достижения их целей дан старт многочисленным инициативам на региональном уровне. Общий объем инвестиции национальной программы превысит 4,6 трлн рублей до 2030 года.

"Внедрение проектов "Цифровой экономики" уже сейчас приносит конкретные выгоды как бизнесу, так и гражданину. Для промышленных предприятий внедрение технологичных сервисов позволит снизить транзакционные издержки в рамках кооперационных цепочек, автоматизировать процессы управления производством, избежать киберугроз. Как результат, повысить производительность труда. Цифровая трансформация страховой отрасли поможет игрокам рынка работать с большими данными, обеспечить прямое взаимодействие с клиентом, увеличить скорость принятия решений, обеспечить кибербезопасность и защиту данных", — отметила Ольга Сорокина.

Также в рамках бизнес-встречи топ-менеджеры ВСК рассказали о ключевых трендах в сфере HR, поделились опытом внедрения цифровой платформы лояльности "Свои" для сотрудников Страхового Дома.

"Благодаря платформе наш персонал смог получить доступ к скидкам от множества партнеров компании, а к концу года к платформе будет подключено более 500 предложений в различных категориях. Кроме того, решение помогает нам проводить среди сотрудников конкурсы, получать идеи, организовать корпоративный магазин, а также получить еще один канал коммуникации между компанией и работником, тем самым повышая уровень вовлеченности и лояльности сотрудников", — поделился Александр Абраменко, руководитель экосистемы "СВОИ".