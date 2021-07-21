В июне индекс деловой активности бизнеса остался в зоне роста, несмотря на новые ограничения

21.07.2021 12:14 Читали 16

Согласно Индексу RSBI, который в июне составил 52,7 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса остается в зоне роста, хотя и немного замедлилась по сравнению с рекордными показателями мая.

Компоненты Кадры, Кредиты и Инвестиции снизились с максимальных значений, но остались рекордно высокими. Продажи снова ушли в зону спада по причине ухудшения ожиданий бизнеса на ближайшие три месяца.

"Отступление от пиков деловой активности мая было ожидаемым на фоне третьей волны коронавируса и введения новых противоэпидемиологических ограничений. Однако в целом показатели ведения бизнеса демонстрируют готовность предпринимателей к изменениям, связанным с пандемией, — об этом говорит сохранение Индекса в зоне роста, положительная динамика фактических Инвестиций, а также пиковый рост деловой активности среднего бизнеса, который в июне достиг 62,2 пунктов", — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

"Было очевидно, что в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции, деловая активность бизнеса и его ожидания снизятся. Также на это повлиял рост цен на строительные материалы и металлы. Тем не менее в июне 2021 деловая активность в сегменте МСБ продолжила расти, но, естественно, меньшими темпами. Компоненты кредитов и инвестиций остались на рекордно высоких уровнях, чуть ниже максимумов. В целом, это говорит о том, что бизнес стойко перенес новую волну СOVID-19. Важно сохранять рост темпов вакцинации, так как это гарантия сохранения бизнеса и деловой активности", — отметил Александр Калинин, президент "Опоры России".

Основные тренды

Компонента Продажи снова вошла в зону спада — в первую очередь из-за ухудшения ожиданий. Рост выручки в ближайшие три месяца ожидают только 26% МСБ — это снижение на 10% по сравнению с прошлым месяцем, а сокращать ее планируют 25%, что хуже показателей мая на 5%. Фактические показатели также немного снизились, но в значительно меньшей степени: рост выручки в июне отметили 18% опрошенных предпринимателей, против 21% в предыдущем месяце, о сокращении сказало на 2% больше, чем в мае — 38% бизнесменов.

Компонента Кадры осталась на высоких значениях, немного отступив от пиков на 1-2% как по фактическим показателям, так и по ожидаемым. Снижение компоненты в основном связано с ослаблением позитивных ожиданий на ближайшие три месяца: 24% МСБ планируют увеличивать штат и 7% опрошенных планируют его сокращать.

Компонента Инвестиций немного снизилась с максимальных значений из-за ухудшения ожиданий, несмотря на рост фактических инвестиций. Увеличивали вложения в бизнес 29% предпринимателей, что на 9% больше, чем в мае, а сокращали 16% опрошенных МСБ — это в два раза больше, чем в прошлом месяце.

Количество тех, кто будет инвестировать в ближайшие три месяца, сократилось на 9% и составило 21% от всех респондентов. Сокращать инвестиции в ближайшем будущем будут 11% опрошенных, и это ухудшение на 6% по сравнению с маем.

Компонента Кредиты в июне удерживает высокие позиции в основном за счет тех предпринимателей, у которых уже есть кредит, об этом сказали 16% респондентов, что на 2% больше, чем в прошлом месяце.

Индекс RSBI по размерам бизнеса. Деловая активность микро-бизнеса снова начала снижаться — индекс пытался закрепиться на нейтральном уровне, но не удержался и опустился ниже, что объясняется введением новых ограничений, от которых в первую очередь пострадали небольшие компании. Индекс в малом бизнесе чуть снизился с топовых значений, но остался выше 55 пунктов, а индекс среднего бизнеса вернулся к пикам.

Индекс RSBI по видам деятельности. Торговля и производство показали рост деловой активности в июне: оба индекса выше 50 п. Производство в большей степени восстановилось после пандемийной просадки, а торговля растет на сезонных летних продажах. Сфера услуг опустилась чуть ниже нейтрального уровня, вокруг которого колеблется начиная с февраля, что говорит о неустойчивости отрасли в ближайшее время.