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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ предоставил платежный сервис Apple Pay держателям карт "Мир"

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ПСБ предложил своим клиентам-держателям дебетовых и кредитных карт "Мир" доступ к платежному сервису Apple Pay.

Для настройки Apple Pay достаточно в мобильном приложении ПСБ с помощью кнопки "добавить в Apple Pay" автоматически добавить карту или ввести ee данные вручную в приложении Wallet на iPhone, привязав карту к iPhone, Apple Watch, iPad или Mac.

Номер банковской карты не хранится ни на мобильном устройстве, ни на серверах Apple. В приложении Apple Pay реализована специальная защита, обеспечивающая безопасность проведения платежных операций: вместо номера карты используется специальный цифровой код — токен.

При оплате достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу на кассе. Обязательной авторизации для оплаты по PIN-коду приложения не потребуется. С помощью Apple pay держатели карт "Мир" могут также расплачиваться за покупку в интернет-магазинах с iPad или Mac.

Каждая транзакция через Apple Pay надежно защищена. Для проведения оплаты клиенту достаточно в мобильном приложении нажать кнопку "оплатить с Apple Pay" и подтвердить транзакцию отпечатком пальца с помощью функции распознавания лица (Touch ID, FaceID) или паролем, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari. При этом больше не нужно создавать учетные записи или заполнять платежные формы. С Apple Pay гораздо проще заказывать доставку продуктов, оплачивать покупки в интернет-магазинах, покупать билеты и многое другое. Также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

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Назад. 20 июля 2021
ПСБ предоставил платежный сервис Apple Pay держателям карт "Мир"

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