"ВСК — Линия жизни" объявила о начислении ежегодного купона по программе ИСЖ "Линия дохода"

16.07.2021 10:16 Читали 47

1 июля наступила четвёртая годовщина по договорам страхования в долларах США, заключённым нашими клиентами в период с 20 июня по 4 июля 2017 г. (дата транша — 5 июля 2017 г.). Благодаря функции "памяти" клиенты, заключившие договоры страхования жизни в этот период, получат купон за четвёртый год в размере 3,4% и все купоны за предыдущие три года — то есть всего 13,6% в долларах США.