ПСБ обнулил комиссию для бизнеса за проведение оплаты в Системе быстрых платежей

14.07.2021 10:47 Читали 39

ПСБ с 13 июля 2021 года установил для бизнеса комиссию 0% при проведении оплаты в Системе быстрых платежей по QR-коду.

Для подключения сервиса СБП владельцу торговой точки достаточно подписать договор с банком, в том числе онлайн через систему дистанционного банковского обслуживания, и определиться с форматом вывода QR-кода для покупателей: на POS-терминале, кассе, пред-чеке фискального принтера или смартфоне продавца. Покупателю, в свою очередь, чтобы воспользоваться сервисом оплаты через СБП по QR-коду, необходим смартфон с установленным на нем приложением банка, который подключен к СБП.

В ПСБ разработаны несколько схем оплаты по СБП, учитывающие особенности бизнес-процессов компаний: для микропредприятий, для малого, среднего и крупного бизнеса, а также для компаний, которые развивают собственную курьерскую доставку.

"ПСБ, в числе первых подключившийся к системе быстрых платежей после ее запуска в 2019 году, поддержал инициативу обнуления комиссии по СБП для бизнеса, которая вызвала большой отклик: уже сейчас мы отмечаем трехкратный рост обращений предпринимателей на подключение к сервису. И это неудивительно: во-первых, оплата в СБП по QR-коду повышает удобство и скорость операций — деньги за товар или услугу перечисляются практически мгновенно на расчетный счет предпринимателя, а во-вторых, при новых условиях система быстрых платежей позволяет существенно экономить на эквайринге", — прокомментировал Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ.

Механизм предоставления бесплатного доступа к сервису предпринимателям, включенным в Единый реестр субъектов МСП, выглядит так: ПСБ будет ежемесячно подавать списки клиентов с указанием удержанной комиссии в уполномоченный орган правительства РФ, где поступившие данные проверяются, после чего сумма удержанной комиссии выплачивается на корреспондентский счет банка, а далее банк полностью компенсирует торгово-сервисному предприятию комиссии. Вся процедура занимает не более 30 дней.

www.psbank.ru/Business/Acquiring/sbp