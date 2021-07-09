16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Страховой Дом ВСК — партнер форума молодых ученых U-NOVUS

Читали 7

Страховой Дом ВСК выступил партнером форума молодых ученых U-NOVUS, который проходит в Томске с 1 июля по 30 сентября в онлайн и офлайн форматах. В рамках мероприятия планируются встречи с промышленными компаниями и корпорациями, бизнес-сообществом региона.

На полях форума также пройдут дискуссии по вопросам развития партнерских отношений в области кибербезопасности и подготовки квалифицированных кадров для объектов критической информационной инфраструктуры.

На форуме Страховой Дом ВСК познакомит участников с деятельностью компании, ее продуктовыми решениями, IT-задачами, технологическими стеками и запросами. Топ-менеджеры подробно расскажут о работе IT-хаба ВСК в Томске в сотрудничестве с Томским политехническим университетом и о примерах взаимовыгодного диалога бизнеса с университетами в рамках IT-стратегии компании.

Кроме того, студентам будут предложены на проработку сложные и интересные кейсы страховой компании. Одной из задач ВСК на форуме является поиск эффективных наработок для процессов компании, которые не поддаются стандартным решениям, например, работа с неструктурированной информацией, использование искусственного интеллекта в прогнозировании рисков страхования и т. п. Страховой Дом ВСК активно привлекает молодые IT-дарования на работу в компанию.

"ВСК продолжает внедрять новые технологичные решения во внутренние и внешние процессы компании для формирования более комфортного и быстрого клиентского пути. С этой целью ВСК подписала соглашения о стратегическом партнерстве с ведущими технологическими вузами Томска и открыла в регионе свой Центр разработки, куда мы привлекаем самых талантливых IT-специалистов. Цифровая трансформация невозможна без квалифицированных кадров, которые мы сами выращиваем в рамках партнерства с вузами. А для студентов — это первая ступень в карьерной лестнице. Они получают реальный опыт в сфере IT во время оплачиваемых стажировок в нашем Центре", — отметил Ренат Соколов, руководитель блока информационных технологий Страхового Дома ВСК.

Организаторами форума являются администрация Томской области, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Томская торгово-промышленная палата.

"Мы как организаторы форума очень рады расширению пула партнеров U-NOVUS за счет новых и очень серьезных игроков. Прямая коммуникация с реальными заказчиками и партнерами позволит глубже погрузиться в проблематику рынка и определить векторы совместной работы. Особенно это важно в контексте появления в Томске межуниверситетского студенческого кампуса, в котором студенты и бизнес будут работать над совместными проектами", — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

В 2018 году ВСК подписала ряд соглашений о партнерстве с тремя ведущими технологическими вузами Томска — Национальным исследовательским Томским политическим университетом (ТПУ), Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Национальным исследовательским Томским государственным университетом (ТГУ). Соглашения направлены на реализацию проектов по разработке и внедрению совместных образовательных программ, развитие научно-исследовательской работы, проведение совместных мероприятий. В феврале того же года был открыт собственный Центр разработки и тестирования в Томске. Основная задача Центра — модернизация программного обеспечения, развитие новых цифровых сервисов для клиентов, партнеров и сотрудников компании, а также внедрение искусственного интеллекта, machine learning, роботизация процессов компании. Сегодня в Центре работают разработчики, специалисты по тестированию программного обеспечения и технические писатели.

Версия для печати

Новости

Назад. 09 июля 2021
Страховой Дом ВСК — партнер форума молодых ученых U-NOVUS
В Кинеле поздравили работников почтовой службы
 В селе Сырейка прошел бал медалистов

В России и мире

"Обход Тольятти" имеет особое значение для всей Евразии

Строительство обхода Тольятти власти Самарской области доверили строительно-инвестиционному холдингу "Автобан". Решение было принято потому, что у холдинга уже имеется богатый опыт реализации проектов международного масштаба, таких как ЦКАД-3 и ЦКАД-4. К тому же "Автобан" — один из наиболее опытных игроков на рынке государственно-частного партнерства: успешно привлекая в высокобюджетные проекты "длинные" деньги, компания является надежным концессионером и соинвестором.

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Культура и стиль

Буккроссинг: книговорот добра в природе

"Весь мир — библиотека!" — так звучит лозунг буккроссинга — движения, объединяющего людей разных стран. Мы расскажем вам, как можно продлить жизнь старым книгам, чтобы они оказались не в гараже или на свалке, а в руках нового читателя.

Самарская художница: "В Интернете талантов не меньше, чем в галереях"

Сегодня благодаря социальным сетям продвигать свое творчество стало намного проще. С каждым годом набирают популярность арты и рисунки, выставленные в интернет. Так, группа Вконтакте юной художницы из Самары насчитывает 1,6 тысяч человек. Арина поделились с нами, как пришла идея создания своего паблика, чем она вдохновляется и какие дальнейшие планы девушка хочет воплотить в жизнь.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она