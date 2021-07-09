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В Кинеле поздравили работников почтовой службы

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В Доме культуры г. Кинель прошло торжество, посвященное профессиональному празднику работников почтовой службы, отмечаемому в ближайшее воскресенье.

В преддверии Дня российской почты депутат Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единой России" Александр Живайкин поздравил с трудовыми успехами почтовых служащих Кинеля: "Работа почтальона — это особая специальность, которая соединяет людей, их сердца, профессиональные и личные судьбы. С точки зрения депутата почтовая служба — важнейшая часть экономики России, которая объединяет информационными и материальными потоками различные предприятия, государственные органы внутри страны и связывает с мировым сообществом. В последние годы меняется облик почтовых отделений — совершенствуется их материальная база, расширяется спектр предоставляемых населению услуг. Передаю вам самые теплые поздравления, пожелания благополучия и трудовых успехов от губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, а также от себя лично.

Работа почтовой службы неразрывно связана с ситуацией в экономике. Мы пережили тяжелый для отрасли 2020 год, выстояли совместными усилиями, плечом к плечу с медицинскими и социальными работниками. Благодаря слаженной работе команды губернатора и депутатского корпуса в последние три года бюджет имеет отчетливую социальную направленность. Так, поправки к областному бюджету на этот год, внесенные фракцией "Единой России", одобрены правительством и губернатором Азаровым на 5 млрд руб. Они были систематизированы и сформулированы на основе наказов избирателей, в том числе Кинеля и района.

Несмотря на коронавирусные ограничения, заметно ударившие по всем сферам жизни людей, наша область в последние годы становится привлекательной для бизнеса. Например, инвесторы намерены вложить в Самарскую область около 60 миллиардов рублей, что позволит создать дополнительно 12200 рабочих мест. Таковы плоды эффективной работы делегации Самарской области во главе с Дмитрием Игоревичем на 24-м Петербургском международном экономическом форуме в июне. Только наша сплоченная работа позволит поступательное движение экономики для достижения ключевых показателей Стратегии лидерства Самарской области, предложенной 3 года назад губернатором Азаровым!"

Александр Иванович наградил Благодарственными письмами наиболее отличившихся работников отрасли. Среди них — почтальоны, работники отделений, распределительных центров, складов и транспортной службы. Депутат пожелал крепкого здоровья ветеранам отрасли и членам семей всех сотрудников.

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Назад. 09 июля 2021
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