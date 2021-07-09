 В селе Сырейка прошел бал медалистов

09.07.2021 11:14 Читали 26

8 июля 2021 г. в Доме культуры сельского поселения Сырейка Кинельского района состоялось торжество, посвященное выпускникам-медалистам средних школ. Восемь ребят получили аттестат с отличием и золотую медаль "За особые успехи в учении". Поздравить вчерашних школьников пришли: депутат Самарской губернской думы, руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Александр Живайкин, глава муниципального района Кинельский Юрий Жидков, председатель собрания представителей Кинельского района Юрий Плотников, начальник отдела реализации образовательных программ Кинельского управления областного минобрнауки Ирина Исаева, учителя и родители.

С теплыми напутствиями к молодежи обратился Александр Живайкин: "Вы золотой запас Кинельского района и всей Самарской области! За годы учебы было немало побед, но много испытаний еще впереди. Предстоит поступление в высшие и средние учебные заведения. В своем послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона в мае этого года губернатор Дмитрий Игоревич Азаров предложил дополнительную меру поддержки для поступивших в вузы и ссузы нашей области — выплату в размере 10 тыс. рублей. Я уверен, что вы ее обязательно получите.

В Самарской области, в том числе в Кинельском районе, создаются дополнительные условия для самореализации выпускников, закрепления молодых специалистов на самарской земле. В регионе совершенствуется инфраструктура для всестороннего развития студенчества, система поддержки занятий наукой, творчеством, физической культурой и спортом. Усилиями вузов и при поддержке главы региона учреждаются именные стипендии, гранты, организуются стартапы, конкурсы, тренинги и фестивали. Например, именно в нашей области ежегодно проходит молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга". Молодежный форум уже давно вышел за границы окружного мероприятия: среди участников — студенты и школьники, учащиеся из других регионов и десятка стран. Его содержание отражает стратегические направления государственной молодежной политики: "Наука и образование будущего", "Агрополис", "Ты — предприниматель", "PROспорт" и др.

Я не советую искать счастья вдали от родного дома. Депутатский корпус, региональное правительство во главе с Дмитрием Игоревичем Азаровым предоставляют вам всестороннюю поддержку и дают шанс учиться в наших передовых вузах, чтобы сделать Самарскую область процветающей.

Хочу выразить глубокую признательность родителям, воспитавшим достойное поколение. По поручению губернатора Азарова передаю слова благодарности в адрес педагогов за их самоотверженный труд, доброжелательность и профессионализм".

Парламентарий вручил каждому медалисту специальный подарок от губернатора — часы. Кроме того, родители и коллективы школ были награждены благодарственными письмами администрации.