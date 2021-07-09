 В селе Сырейка прошел бал медалистов

С теплыми напутствиями к молодежи обратился Александр Живайкин: "Вы золотой запас Кинельского района и всей Самарской области! За годы учебы было немало побед, но много испытаний еще впереди. Предстоит поступление в высшие и средние учебные заведения. В своем послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона в мае этого года губернатор Дмитрий Игоревич Азаров предложил дополнительную меру поддержки для поступивших в вузы и ссузы нашей области — выплату в размере 10 тыс. рублей. Я уверен, что вы ее обязательно получите.
В Самарской области, в том числе в Кинельском районе, создаются дополнительные условия для самореализации выпускников, закрепления молодых специалистов на самарской земле. В регионе совершенствуется инфраструктура для всестороннего развития студенчества, система поддержки занятий наукой, творчеством, физической культурой и спортом. Усилиями вузов и при поддержке главы региона учреждаются именные стипендии, гранты, организуются стартапы, конкурсы, тренинги и фестивали. Например, именно в нашей области ежегодно проходит молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга". Молодежный форум уже давно вышел за границы окружного мероприятия: среди участников — студенты и школьники, учащиеся из других регионов и десятка стран. Его содержание отражает стратегические направления государственной молодежной политики: "Наука и образование будущего", "Агрополис", "Ты — предприниматель", "PROспорт" и др.
Я не советую искать счастья вдали от родного дома. Депутатский корпус, региональное правительство во главе с Дмитрием Игоревичем Азаровым предоставляют вам всестороннюю поддержку и дают шанс учиться в наших передовых вузах, чтобы сделать Самарскую область процветающей.
Хочу выразить глубокую признательность родителям, воспитавшим достойное поколение. По поручению губернатора Азарова передаю слова благодарности в адрес педагогов за их самоотверженный труд, доброжелательность и профессионализм".
Парламентарий вручил каждому медалисту специальный подарок от губернатора — часы. Кроме того, родители и коллективы школ были награждены благодарственными письмами администрации.