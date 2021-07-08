08.07.2021 13:02 Читали 15

Жители Приволжья, в принципе, считают браки по расчету и брачные контракты вполне нормальным явлением. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и РГС Банком накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

41% респондентов округа заявили о положительном отношении к брачному контракту, поскольку он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. 47% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право сама решать, оформлять ли взаимные обязательства таким образом.

Только 9% опрошенных считают, что брачный контракт не нужен, если есть настоящая любовь. При этом брачный контракт есть также у 9% респондентов ПФО. 50% заявили, что их семьям он не нужен, поскольку "мы любим друг друга". У 41% нет брачного контракта, поскольку его не с кем заключать — они не состоят в официальном браке.

32% опрошенных жителей округа положительно относятся к браку по расчету, если это добровольное решение пары. 26% — отрицательно, так как уверены, что в брак можно вступать только по любви. 42% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету.

*Опрос проведен банком "Открытие" и РГС Банком 25–30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

по материалам Волга Ньюс Поволжье