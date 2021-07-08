На участок не пускают ни личный, ни общественный транспорт. Трамваи № 1 и 5 объезжают его по ул. Красноармейской и Фрунзе, далее следуют через привычные остановки. Автобусы № 53 и 205 пускают по ул. Галактионовской, затем Ленинградской, Самарской, Венцека и обратно.
В Самаре из-за провала грунта на Галактионовской пустили в объезд трамваи и автобусы №1, 5, 53 и 205
В Самаре изменили схемы движения транспорта в связи с полным перекрытием участка улицы Галактионовской возле Троицкого рынка. Дорога закрыта со среды 7 июля предположительно до 13 июля от ул. Ленинградской до ул. Венцека.