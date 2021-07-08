В Самаре из-за провала грунта на Галактионовской пустили в объезд трамваи и автобусы №1, 5, 53 и 205

08.07.2021 08:36 Читали 10

В Самаре изменили схемы движения транспорта в связи с полным перекрытием участка улицы Галактионовской возле Троицкого рынка. Дорога закрыта со среды 7 июля предположительно до 13 июля от ул. Ленинградской до ул. Венцека.