На Олимпийских играх в Токио выступят Виолетта Храпина, Павел Сухов, Кирилл Бородачёв, Антон Бородачёв — фехтование, Дарья Межецкая — дзюдо, Александр Вязовкин — гребной спорт, Александр Лифанов — современное пятиборье, Андрей Юдин — прыжки на батуте, Александр Кудашев — плавание, Анна Чернышева — каратэ, Екатерина Круглова — велоспорт — BMX, Дарья Касаткина — теннис, Анастасия Лагина и Ольга Фомина (ГК "Лада") — гандбол.
14 спортсменов представят Самарскую область на Олимпиаде в Токио
Определен итоговый состав сборной команды России на участие в XXXII Олимпийских играх, которые пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. В него вошли 335 спортсменов из 52 регионов страны. Самарскую область на Олимпиаде представят 14 спортсменов.