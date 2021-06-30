Экспедиция "Чистая Волга" совместно с самарскими волонтерами провела экологическую акцию в Рождествено

30.06.2021 21:14 Читали 22

В пятницу, 25 июня, в Самару прибыла экологическая экспедиция "Чистая Волга", организованная некоммерческим фондом "Без рек как без рук". Проект "Чистая Волга" - добровольный вклад ответственного бизнеса в реализацию национального проекта "Экология". На пристани села Рождествено в поддержку экспедиции прошла экологическая акция по очистке берегов и прибрежных зон. Участвовали в ней сотрудники самарских компаний, входящих в Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ).

Экология как корпоративный тренд

Акция была организована некоммерческим Фондом "Без рек как без рук" при поддержке аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России (ФМИ). В экологическом десанте приняли участие шесть самарских компаний: ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг", Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", благотворительный фонд "Линия Добра "Линлайн" сети клиник "Линлайн", "Данон Россия", ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) в Самарской области, информационный портал "Волга Ньюс".

Открывая мероприятие, генеральный директор фонда "Без рек как без рук" Олег Ломаков проанонсировал, что программа предполагает целый ряд мероприятий, и волонтерская миссия по очистке берегов - лишь одна из них.

"Наш фонд второй год выполняет работу по исследованию экологического состояния Волги, - рассказал участникам экоакции Олег Ломаков. - Мы делаем акцент на исследовании такого параметра как микропластик. В России такая работа проводится впервые. Огромную поддержку нам оказывает компания "Филип Моррис Интернэшнл" в России".

Обращаясь с приветственным словом к участникам акции, председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анна Бушлякова отметила, что в Самаре корпоративное волонтерство находится на высоком уровне.

"Здесь собрались не просто горожане, а люди неравнодушные к своему региону, месту, в котором хотят жить комфортно и благополучно. Забота об экологии - один из главных приоритетов концепции устойчивого развития, которой в Самарской области следуют многие компании, в том числе участники Национального совета по корпоративному волонтерству. В Самаре это действительно очень активная и мощная платформа для объединения волонтеров. В рамках Национального совета выстраиваем диалог с некоммерческим сектором, профильными органами власти. Добиться существенных и устойчивых положительных изменений возможно только в партнерстве, преумножая усилия для достижения синергического эффекта", - сказала она.

Раздельный сбор

Первая часть акции была посвящена очистке волжского берега от мусора. За несколько часов 45 корпоративных волонтеров собрали более 300 кг отходов на участке протяженностью 100 метров - по 50 метров от пристани села Рождествено. Одним из условий акции был раздельный сбор - сепарация пластика от остального мусора.

"Мы собираем мусор так, чтобы его можно было разделить и часть отправить на переработку, - прокомментировал Олег Ломаков. - Кроме того, мы отделяем от мусора пластик. Бытовой пластик - основной источник поступления в окружающую среду микропластика. Мы с этим боремся и не хотим, чтобы после сбора мусора пластик лежал где-то на свалке или попал на мусоросжигательный завод. Мы - за то, чтобы давать этому ценному сырью вторую жизнь".

Проблемы большой реки

Вторая часть экологической акции была посвящена научным исследованиям, которые прошли прямо в полевых условиях. Научные сотрудники фонда "Без рек как без рук" сделали несколько отборов воды и на портативной лаборатории с использованием уникальных приборов контроля качества воды оперативно проанализировали ее на содержание и количество химических веществ.

Целый ряд показателей был определен прямо на пристани с помощью высокоточного мультипараметрового зонда. Все желающие смогли ознакомиться с анализом качества воды и методами, применяемыми для оценки.

"В рамках экспедиции мы занимаемся не просто очисткой берегов, но и исследованием качества воды, - прокомментировал директор по науке фонда "Без рек как без рук" Максим Платонов. - В прошлом году прошел ряд научных экспедиций, в 2021-м также намечено несколько. Все они касаются изучения российских рек".

Он рассказал, что есть масса критериев, подходов и требований к оценке качества речной воды. "Наиболее очевидные загрязнители - биогенные вещества. Это углерод, азот и фосфор. Чем больше подобных веществ в воде, тем более загрязненным и подверженным цветению считается водоем", - прокомментировал научный сотрудник.

Вместе с участниками экоакции Максим Платонов провел несколько тестов с биогенными веществами: аммонием, нитритами, нитратами и фосфором. Также он рассказал об актуальных проблемах Волги.

"В Волге много нитритов, токсичных для рыб, и это большая проблема, - сказал Максим Платонов. - Основная причина - плохая работа канализационных очистных сооружений (КОС). В сточной воде, поступающей на КОС, в основном содержится азот в форме аммония, который чрезвычайно токсичен для окружающей среды - мгновенно убивает рыб. КОС перерабатывают аммоний, превращая аммонийный азот в нитратный, который сбрасывают в воду. А если процесс идет с нарушениями, то вместо нитратов образуются нитриты".

Анализ речной воды на аммоний показал, что на берегу со стороны Самары этого вещества в пробах не обнаружили, но выявили его в воде рядом с Рождествено. Максим Платонов объяснил это отсутствием КОС в селе: сточные воды поступают в Волгу без очистки.

Кроме того, директор по науке фонда провел лекцию о вреде нового потенциально опасного для здоровья человека загрязнителя - микропластика.

"Пластиковый мусор, пролежав несколько лет на берегу, под солнцем, становится хрупким. Ветер, половодье на него механически воздействуют, и он разрушается до мельчайших частиц. Эти частицы остаются в реке на многие десятки лет, прибиваются к берегам, попадают в донные отложения, в рыб, которые принимают их за корм. Доказано также, что микропластик, попавший в водозабор, может нести патогенные микроорганизмы, - прокомментировал спикер. - Напрямую на человека он не действует, его вред не доказан, равно как и польза. Но он может быть косвенной причиной канцерогенных заболеваний. Мы не в состоянии изучить весь имеющийся в воде микропластик, анализ невозможен, слишком различаются характеристики частиц. В воде мы находим частицы от 300 до 5000 микрон. Микропластиком заражена вся Волга. В среднем находим около одной частицы на кубометр".

Максим Платонов также подчеркнул, что представители экспедиции "Чистая Волга" - первые в России, кто проводит анализ содержания микропластика в речной воде.

Бережем главное

Подводя итог мероприятию, Олег Ломаков подчеркнул, что одна из главных задач некоммерческого фонда - популяризация идей бережного отношения к водоемам России и сохранению водных ресурсов.

"Проект "Чистая Волга" мы осуществляем уже второй год. Это комплексная программа, предполагающая исследование влияния городов на важнейшую водную артерию нашей страны, и потенциал устойчивости Волги в местах расположения этих городов по основным традиционным гидрохимическим экологическим показателям, - сказал Олег Ломаков. - Кроме того, в перечень задач мы ввели исследование нового параметра, - микропластика. С прошлого года мы осуществляем комплексную программу по его картированию на всей протяженности Волги. Исследования сопровождаем общественными мероприятиями, волонтерскими акциями. Объясняем широкой общественности, чем занимаемся и как важна роль каждого из нас для сохранения Волги, нашей главной реки. Желание, с которым люди стремятся помогать в очистке, осваивать новые знания в области экологии, воодушевляет для дальнейшей работы и свидетельствует о существенном росте уровня экологической сознательности населения".

В свою очередь, Анна Бушлякова подчеркнула важность экологического волонтерства для социально ответственного бизнеса: "Наша компания поддерживает фонд "Без рек как без рук", поскольку направление экологии - один из краеугольных камней устойчивого развития бизнеса. Без баланса социальных, управленческих и экологических решений устойчивое поступательное развитие невозможно, - убеждена она. - Инициатива по оздоровлению Волги нам очень близка. Здорово, что в мероприятиях, которые организует фонд, есть как научно-исследовательская часть, так и волонтерская. И наша платформа - НСКВ - очень помогла в объединении усилий. Представители шести компаний внесли большой вклад в экологическое благополучие своего региона. Думаю, все, кто со стороны наблюдал за нашей работой, вряд ли будут выкидывать мусор на берег Волги".

Также Анна Бушлякова пояснила, почему экологическая повестка актуальна для аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России: "В основе бизнес-стратегии нашей компании - реализация целей устойчивого развития ООН, при этом одним из приоритетов для нас является - ответственное отношение к экологии, забота об окружающей среде. ФМИ внедряет программы эффективного использования энергоресурсов и воды, целенаправленно снижает свой углеродный след, системно поддерживает экологические инициативы в регионах, где живут и работают наши сотрудники. Мы стали партнерами проекта "Чистая Волга", поскольку это пример комплексного подхода к решению социально значимой проблемы".

Завершилась экологическая акция в Рождествено вручением благодарностей от фонда "Без рек как без рук" компаниям, принимавшим в ней участие.