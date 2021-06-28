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Wink: что смотреть в июле

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Видеосервис Wink обеспечит отпуск киноманов в июле классными цифровыми премьерами — нашумевшие фильмы сразу после кинопроката, а также отличные сериалы. Как всегда только в Wink новые переводы для ценителей творчества Гоблина (Дмитрия Пучкова).

"Иччи" (16+) — это новый якутский хорор. Фильмы с якутскими корнями (как например, "Пугало" и "Черный снег") в последнее время пользуются повышенным интересом и уже можно говорить о появлении национального кинотренда.

По сюжету молодая семья приезжает за помощью к родителям в удаленное село на берегу Лены, и поначалу никто не подозревает, что зло уже наступает. Иччи — духи-хозяева предметов, вещей, явлений природы или определенных мест в традиционных верованиях якутов. Они и становятся одними из действующих лиц в фильме, который не только нагоняет ужаса, но и помогает больше узнать о якутском этносе.

Долгожданный новый эксклюзивный авторский перевод и озвучка Гоблина — криминальный триллер "Гнев человеческий" (18+) Гая Ричи. Российский прокат фильма состоялся весной, но поклонники Гоблина, как всегда, с нетерпением ждали правильного перевода, максимально соответствующего оригиналу по духу и слову, без цензуры любого рода и переводческих сглаживаний.

Критики по-разному оценили фильм, но те зрители, которые любят классические (некоторые рецензенты даже писали про его ретростиль) боевики, крепко сбитые, то есть выдержанные в правильном стиле и ритме, получат настоящее удовольствие.

Плюс Джейсон Стейтем в главной роли — Гай Ричи не снимал его около 15 лет, а также впервые в фильмах режиссера действие происходит в США.

Напоминаем, что посмотреть "Гнев человеческий" в переводе Гоблина можно только в Wink и более нигде.

Следующий фильм, который переведет Гоблин для Wink, ожидается уже скоро. И это будет "Никто" (18+) — американский боевик, снятый российским режиссером Ильей Найшуллером. История превращения скромного офисного планктона во всесильного мстителя обещает много драйва. В одной из ролей (в фильме действует русская мафия) снялся Алексей Серебряков.

После боевика обязательно нужно устроить семейный просмотр и лучший вариант для этого — приключенческий мультфильм от Disney и Pixar "Душа" (6+). Он, кстати, стал победителем 93-й церемонии вручения премий Оскар сразу в двух номинациях — "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая музыка к фильму".

Последняя номинация не случайна: герой фильма — школьный учитель музыки, который любит джаз. Волей случая он оказывается на том свете, но новые друзья помогают ему найти путь в обычный мир, чтобы он смог реализовать свою мечту.

В фильме крепко замешаны приключения, фэнтези, комедия, драма и музыка, которые вместе помогают искать ответы на вечные вопросы. Кстати, в подписках Wink доступно много отличного контента от Disney — "Король Лев", все части "Истории игрушек", "Холодное сердце" и другие легендарные и совсем новые произведения знаменитой студии.

Цифровая премьера фильма "Сердце и как им пользоваться" (16+) запланирована на 8 июля (в кинопрокате с 17 июня). Сердечная приключенческая комедия замешивает несколько знакомых приемов — роуд-муви (герои едут к морю) или конфликт столицы и замкадья (успешный москвич и наивный провинциал), но приправляет это закулисьем очень популярного сегодня стендаперского движения.

Дерзкий комик-стендапер Илья Погорелов (Сергей Чирков) сталкивается с проблемами со здоровьем (нужна пересадка донорского сердца) и одновременно — с обвинениями во лжи со стороны бывшей. В результате ряда случайностей появляется его дуэт с провинциальным романтиком Сашей Барковым (Сергей Белов), вместе они объездят почти всю страну и взорвут TikTok. "Сердце и как им пользоваться" смотрите в Wink с 8 июля.

В середине июля состоится цифровая премьера неожиданного для отечественного военного кино фильма "Красный призрак" (16+, в прокате с 10 июня). Кинокритики даже сравнивают новый триллер со стилистикой фильмов Квентина Тарантино о второй мировой и там действительно много дерзких вольностей.

Декабрь 1941 года — по обе стороны фронта рождается и распространяется легенда про непобедимого, неубиваемого, способного в одиночку справиться с оравой противников бойца Красной Армии. Имени его никто не знает, но известен он становится как Красный призрак.

В такой подаче история смотрится, как минимум, свежо. И актерский состав многообещающий — в главных ролях Юра Борисов, Алексей Шевченков и Владимир Гостюхин. "Красный призрак" будет доступен в Wink с 15 июля.

О том, как много интересного и даже чудесного в трезвой жизни — в новой российской комедии "Папа закодировался" (12+, в прокате с 17 июня), цифровая премьера которой в Wink запланирована на 15 июля.

Анатолий Снаров — начальник ЖКХ в уездном городке Сорочинске — в один прекрасный момент закодировался и обнаружил, что у него есть жена и двое детей. Просветленный трезвенник развивает настолько бурную деятельность по улучшению мира, что все его окружение хочет одного — чтобы он раскодировался.

А в последние дни июля выйдет в цифровой прокат первая часть долгожданного комедийно-приключенческого киносериала "Бендер: Начало", каждый эпизод которого будет представлен в кинопрокате.

Создатели сериала творчески переосмысляют литературное наследие Ильфа и Петрова, рассказывая о начале "карьеры" будущего обаятельного афериста. По сюжету Ося (Арам Вардеванян) в 1919 году знакомится со своим отцом, тем самым турецкоподданным Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Отец передает сыну секреты мастерства — тонкой лести, изящного обмана, элегантного шантажа. В центре сюжета опасная авантюра — охота за царской реликвией с погонями и перестрелками, но и без романтики не обошлось.

Первая часть "Бендера" будет доступна в Wink с 27 июля.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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Назад. 28 июня 2021
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