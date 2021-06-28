"Крылья" уступили "Будучности"

Голы: 29 Терзич, 3'; 10 Сарвели, 42' (пен.); 29 Терзич, 70'; 30 Пиняев, 74'; 19 Грбич, 89'.
"Крылья Советов" (1-й тайм): 81 Овсянников, 2 Полуяхтов (4 Солдатенков, 34'), 47 Божин, 50 Карпов, 5 Горшков, 6 Якуба, 8 Витюгов (22 Ефремов, 33'), 77 Кабутов, 11 Ежов, 29 Липовой, 10 Сарвели.
"Крылья Советов" (2-й тайм): 39 Фролов, 3 Чернов, 4 Солдатенков, 5 Горшков (8 Витюгов, 62'), 2 Полуяхтов (28 Капетанович, 69'), 52 Смирнов, 35 Прищепа, 30 Пиняев, 22 Ефремов, 11 Ежов (57 Тюрин, 62'), 10 Сарвели (29 Липовой, 62').
Будучност" (Черногория): 1 Драгович, 2 Разнатович, 33 Аджич, 5 Бабич, 24 Милич, 8 Миркович, 19 Райчкович, 29 Терзич, 19 Грбич, 10 Иванович, 14 Мийович.