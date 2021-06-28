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В Самаре завершилась серия мастер-классов в рамках проекта SputnikPro

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16 тысяч слушателей приняли участие в серии мастер-классов, проведенных медиагруппой «Россия сегодня» и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева (Самарский университет) на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова. Тренинги проводились в рамках просветительского проекта медиагруппы SputnikPro.

Мастер-классы были организованы при поддержке Правительства Самарской области, Совета молодых дипломатов МИД РФ и при участии информационно-просветительского проекта «России сегодня» «Социальный навигатор». На них выступили ведущие эксперты медиагруппы и Совета молодых дипломатов. Так, начальник управления проектов в области образования и социальной сфере «России сегодня» Наталья Тюрина разобрала с аудиторией самые читаемые форматы подачи информации, правила подготовки инфографики и подбора иллюстраций. Руководитель пресс-службы медиагруппы Анна Старкова рассказала о человеческом факторе в онлайн-коммуникациях, а председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков поговорил о современных инструментах продвижения российских интересов в мире.

Константин Колпаков отметил: «Проведение серии мастер-классов по международным медиатрендам в рамках SputnikPro имеет очень большое значение, особенно с учетом неспокойной эпидемиологической обстановки и, конечно же, турбулентности в международных отношениях. Своей работой мы закладываем «кирпичик» в «стабильность и предсказуемость», о которых говорил Владимир Владимирович Путин на встрече с Джо Байденом. И чем больше таких «кирпичиков», тем прочнее стены международного порядка, основанного на Уставе ООН».

«Сегодня, когда серия мастер-классов завершена, можно сказать о том, что мы получили результат, на который даже и не рассчитывали, – признался ректор Самарского университета Владимир Богатырев. – Оказалось, что темы, связанные с современными коммуникациями, интересуют гораздо большее количество людей, чем мы могли себе представить. И это не только средства массовой информации и PR-службы, но и представители малого и среднего бизнеса, студенты, эксперты, заинтересованные в собственном продвижении. Уверен, что профессиональные секреты, которыми поделились с аудиторией эксперты медиагруппы «Россия сегодня», помогут участникам мастер-классов грамотно реагировать на критику, продвигать свои проекты, выстраивать эффективное взаимодействие со СМИ как в России, так и за рубежом».

Справка

Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова — структурное подразделение Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва создан 1 декабря 2020 года. Инициатива по созданию Центра выдвинута Сенатором от Самарской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Фаритом Мухаметшиным совместно с Президентом Самарского университета Виктором Сойфером. Деятельность Центра направлена на повышение компетенций Самарской области в сфере международного сотрудничества, расширение внешних связей региона, а также развитие международных культурно-гуманитарных связей молодежи Самарской области с молодежью зарубежных стран.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств.

Sputnik – международное информационное агентство и радио — часть российской медиагруппы «Россия сегодня». Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

«Социальный навигатор» – информационно-просветительский проект медиагруппы «Россия сегодня», направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как «Навигатор абитуриента», «Университетская наука», «Найди меня, мама». «Социальный навигатор» в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию «Лучшие социальные проекты России», был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году «Социальный навигатор» высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards.

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Назад. 28 июня 2021
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