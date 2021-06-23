"Крылья Советов" разгромили сербский "Спартак"

Голы: 29 Липовой, 23'; 2 Полуяхтов, 36'; 8 Витюгов, 40'; 30 Пиняев, 47'; 28 Капетанович, 70'.
"Крылья Советов" (1-й тайм): 39 Фролов, 2 Полуяхтов (4 Солдатенков, 36'), 47 Божин, 3 Чернов, 5 Горшков, 8 Витюгов, 6 Якуба, 11 Ежов, 29 Липовой, 77 Кабутов (22 Ефремов, 36'), 10 Сарвели.
"Крылья Советов" (2-й тайм): 1 Ломаев, 2 Полуяхтов, 50 Карпов, 4 Солдатенков, 28 Капетанович, 5 Горшков (29 Липовой, 62') (3 Чернов, 77'), 52 Смирнов, 35 Прищепа, 22 Ефремов, 57 Тюрин, 30 Пиняев.
"Спартак" (Суботица): Вуконич, Перович, Богданович, Иванович, Радованович, Счапанович, Ефремович, Тодоровский, Шормас, Йованович, Христич.
Запасные: Дублимич (вр), Али, Райович, Мажич, Пеечич.