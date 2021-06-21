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В Самаре неизвестные слили мазут в городскую канализацию

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Нефтепродукты были обнаружены в одном из колодцев в Куйбышевском районе Самары. Преступные действия ставят под серьезную угрозу экологическое благополучие Волги, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

В июне 2021 года в Куйбышевском районе Самары, на одной из баз, расположенных по ул. Утёвской, специалисты "РКС-Самара" обнаружили в канализационных колодцах мазут.

"Это грубейшее нарушение эксплуатации городской системы водоотведения", — отмечается в сообщении.

Как отметили представители компании, в последнее время участились случаи, когда организации сливают в городскую канализацию неочищенные промышленные отходы — нефтепродукты, поверхностно-активные вещества (ПАВ). От попадания таких веществ нарушается весь технологический цикл очистки стоков.

"Сильнее всего страдает активный ил — микроорганизмы, которые в процессе жизнедеятельности очищают сточные воды на этапе биологической очистки, — поясняют специалисты. — После незаконных сбросов поведение и структура микроорганизмов меняются, они раздуваются, перестают образовывать колонии, начинают "бродяжничать". И, самое главное, они не могут выполнять свою главную функцию — биологическую очистку стоков".

Нарушители — предприятия и частные лица, — выявляются, им выставляют счета за негативное воздействие на систему водоотведения города и направляют документы в правоохранительные и природоохранные органы. Специалисты "РКС-Самара" предупреждают: штрафы за слив нефтепродуктов или поверхностно-активных веществ в общегородскую канализацию могут достигать нескольких миллионов рублей.

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Назад. 21 июня 2021
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