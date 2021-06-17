С 1 июля 2021 года в Самарской области увеличатся тарифы на газ и электроэнергию

17.06.2021 09:37 Читали 14

Департамент ценового и тарифного регулирования утвердил новые тарифы на услуги ЖКХ в Самарской области. Так, с 1 июля 2021 года проиндексируют тарифы на электричество, газ, тепло и воду.

Согласно документации, увеличится одноставочный тариф на электроэнергию. Так, в домах с газовыми плитами за кВт⋅ч жителям региона придется заплатить 4,46 рублей, в домах с электрическими плитами — 3,12 рублей.

По счетчикам с дифференцированным тарифом день-ночь цена тарифа также поднимется. С 7 утра до 23 часов за кВт⋅ч придется платить 5,08 рублей (в домах с газовыми плитами) и 3,54 рубля (с электрическими). Ночью с 23 до 7 утра — 2,50 рубля (газовая плита) и 1,75 рубль (эектрическая плита).

Кроме того, вырастут цены на газоотведение. Однако документ еще находится на стадии прохождения экспертизы. Согласно проекту, цены на голубое топливо вырастут в среднем на 3,25-3,43% с 1 июля 2021 года.