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Благодаря занятиям в самарском «Кванториуме» юные программисты победили в международной олимпиаде

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Команда воспитанников технопарка «Кванториум – 63 регион» создала полезный интернет-ресурс для граждан и стала победителем международной инженерной олимпиады «Кванториада».

Старшеклассники Александр АндреевДанила Петрушкин и Дмитрий Санталов, объединившись в команду «Shpul’ke squad», разработали цифровой ресурс для граждан, посвященный мерам медицинской безопасности. Он построен на использовании интуитивно понятных интерактивных инструментов и геоинформационных систем. Среди сервисов ресурса — онлайн-вызов врача на дом, анализ мест скопления людей, расчёт безопасных маршрутов для передвижения по городу. Этот проект сделал ребят победителями международной инженерной олимпиады «Кванториада — 2020».

«Участие в «Кванториаде» было для нас очень полезным, — поделился лидер команды, девятиклассник Александр Андреев. — Мы смогли не только отточить те навыки, которыми уже владеем, но и приобрести новые компетенции. Мы получили неповторимый опыт командной работы». Помогал ребятам наставник Андрей Жигунов. «В ходе работы ребята вышли за рамки тех знаний, которые мы им даём. За счёт собственной инициативы и любознательности они смогли создать замечательный продукт. Мы можем гордиться их результатом», — рассказал он.

Сейчас команда юных программистов «Shpul’ke squad» трудится над новыми проектами. Завершена работа над интерактивным спортивным тренажёром для мобильных устройств. Следующий ресурс будет посвящён родной Самаре и интересен всем, кто изучает ее историю или собирается приехать в областную столицу. Ребята уже сняли с помощью круговой камеры знаковые для города места, создали справки по объектам и добавили игровые элементы.

Самарский «Кванториум» входит в федеральную сеть детских технопарков. Она выстраивается по всей стране в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В губернии «Кванториумы», где школьники осваивают новые программные продукты, пишут модели для онлайн-игр, учатся создавать объекты виртуальной реальности и конструируют технику, работают в Самаре и Тольятти с 2017 года. Они оснащены современным оборудованием, работают бесплатно и доступны для всех желающих детей и подростков. Сегодня в «Кванториумах» области постоянно обучаются около 2 тысяч человек, а число детей, привлекаемых для участия в соревнованиях и фестивалях, превышает 50 тысяч в год.

В 2019-2020 годах воспитанники «Кванториумов» принесли в копилку Самарской области свыше 30 побед и призовых мест в инженерных состязаниях федерального и международного уровней. Технопарки развивают партнёрские отношения с научными и производственными организациями, входят в состав НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Школьники и студенты губернии получают все больше возможностей для дополнительного обучения, технического творчества, профессионального самоопределения и совершенствования своих навыков. Действующие образовательные учреждения за 2 года оснащены современным оборудованием: 101 школа оснащена компьютерной техникой, в 24 школах переоснащены кабинеты технологии, в малых городах и сельских районах открыты 87 центров «Точка роста», в Самаре создан первый центр цифрового образования детей «IT-куб», для школ сельской местности закуплен мобильный технопарк «Кванториум». За счет регионального бюджета в рамках НП «Образование» переоснащены 24 кабинета технологии, созданы 40 детских мини-технопарков в школах, расположенных в малых городах и сельских районах губернии.

При содействии Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2019 году в регионе открылся Центр для одаренных детей «Вега», в рамках национального проекта «Образование» в 2020 году в здании центра проведен капитальный ремонт, поставлено современное оборудование для научно-исследовательской деятельности.

В 2021 году в губернии планируется создать 64 центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», 10 мини-технопарков, поставить в 47 компьютерных классов оборудование для внедрения цифровой образовательной среды, переоснастить 10 кабинетов технологии, открыть в Тольятти второй центр цифрового образования детей «IT-куб».

Все эти меры важны, чтобы в будущем представители самарской молодежи состоялись как грамотные специалисты и были востребованы на рынке труда. Обеспечить возможности для этого — одна из задач в рамках стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова при участии жителей.

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