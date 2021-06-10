Самарчанку, уронившую ребенка с балкона, отправили под стражу

10.06.2021 19:54 Читали 17

В четверг, 10 июня, Октябрьский районный суд Самары под председательством судьи Дмитрия Щеблютова избрал меру пресечения — заключение под стражу 24-летней местной жительнице, подозреваемой в убийстве малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Напомним, по версии следствия, 8 июня, примерно в 7:20, погибла трехлетняя девочка, упавшая с балкона шестого этажа дома № 50б по 3-му Проезду в Октябрьском районе.

Случившееся вызвало большой общественный резонанс. В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, установленной во дворе дома. На кадрах слышно, как девочка кричит: "Мама, боюсь!" — а потом видно, как она падает. Очевидцы утверждали, якобы нетрезвая мать так "воспитывала" ребенка: свесила дочь из окна или с балкона, держа за майку, которая в процессе порвалась.

По предварительной версии следствия, мать девочки уронила ее с балкона. До выхода следователей в суд с ходатайством об аресте, женщина была задержана на 48 часов в рамках ст. 91 УПК РФ.