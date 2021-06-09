"Ростелеком" запустил "Мониторинг транспорта", позволяющий отслеживать состояние автопарка

09.06.2021 10:22 Читали 48

"Ростелеком" вывел на рынок новый продукт - "Мониторинг транспорта", который позволяет в режиме реального времени контролировать перемещение транспорта, оптимизировать работу автопарка и сокращать затраты. С помощью нового решения компании могут пресекать нецелевое использование автомобилей, факты сливов топлива и другие нарушения.

Продукт предназначен для организаций, которым требуется отслеживать состояние автотранспорта, например, логистических, лизинговых и каршеринговых компаний, грузоперевозчиков, такси, автосалонов.

"Благодаря оснащению нашего автопарка "Мониторингом транспорта" от "Ростелекома" сократились факты нецелевого использования корпоративных авто. Затраты на топливо в месяц снизились на 35%", - отметил генеральный директор МУП "Зеленое хозяйство" Андрей Денискин.

В состав программно-аппаратного комплекса "Мониторинг транспорта" входят GPS-трекер, контроллер CAN-шины и специализированное ПО. В личном кабинете на единой информационной панели доступны ключевые параметры бортовых компьютеров всех автомобилей. Система позволяет выгрузить отчеты о расходе топлива, пробеге, скорости и других параметрах. Анализ информации о скорости, резком торможении и езде с непристегнутым ремнем позволяет повысить качество вождения, экономить на штрафах и снижать эксплуатационные расходы.

"Ростелеком" обладает опытом реализации масштабных транспортных проектов, многие из которых создавались по индивидуальным заказам крупных клиентов. Запуск "Мониторинга транспорта" является знаковым событием: нам удалось превратить ранее имеющиеся проектные разработки в масштабируемый и, самое важное, доступный продукт для бизнеса", - сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Денис Рябченков.

"Мониторинг транспорта" - первый шаг на пути реализации комплексного решения для наших клиентов, обладающих собственным автопарком. В ближайшее время мы планируем добавить функции мониторинга не только транспортных средств, но и состояния водителей для предотвращения засыпания за рулем, а также контроль техники безопасности (курение, разговоры по телефону и многое другое)", - рассказал директор продуктового офиса "Видеонаблюдение" корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Владимир Еремеев.

Благодаря широкому функционалу и индивидуальным настройкам "Мониторинг транспорта" уже внедряется заказчиками "Ростелекома", помогая снижать издержки и повышать безопасность работы транспорта.