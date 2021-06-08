В Самаре эксперты обсудили "Разнообразие и инклюзивность в корпоративной культуре"

08.06.2021 13:52 Читали 56

В пятницу, 4 июня, в Самарском областном вещательном агентстве прошел круглый стол "Разнообразие и инклюзивность в корпоративной культуре" в формате офлайн и видеоконференцсвязи. Дискуссию организовало представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

Участниками круглого стола стали председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ) в России Анна Бушлякова, менеджер по связям с общественностью и внутренним коммуникациям компании АО "Данон Россия" Татьяна Голуб, руководитель Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников "Десница" Евгений Печерских, председатель Самарской региональной общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства и их семей "Интеллект" Елена Головинская, руководитель самарской студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова, а также художественный руководитель и режиссер творческой инклюзивной студии "Э-моция" (Казань) Неля Суркина и специалист отдела для незрячих и слабовидящих ЦГБ им. Л.Н.Толстого АНО "БЕЛАЯ ТРОСТЬ" (Севастополь) Александра Лазарева.

Приглашенные эксперты рассказали, какие практики инклюзии наработаны в России, как создается инклюзивная рабочая среда, как в компаниях реализуется инклюзивная политика труда и занятости, какие задачи надо решить, чтобы разнообразие и инклюзия получили дальнейшее распространение.

Открывая круглый стол, Анна Бушлякова подчеркнула важность нынешней дискуссии и отметила, что компании все чаще включают в свою бизнес-стратегию соответствие целям устойчивого развития (в 2015 г. ООН официально обнародовала новый план устойчивого развития Agenda 2030, в рамках которого обозначены 17 целей устойчивого развития на ближайшие годы. - Прим. ред.). Достижение целого ряда целей устойчивого развития связано с распространением инклюзивных практик.

Анна Бушлякова рассказала участникам круглого стола о том, что политика равноценного включения в бизнес-процессы самых разных людей вне зависимости от пола, возраста, внешности, национальности, состояния здоровья, наличия детей ориентирована в аффилированных компаниях ФМИ В России на всех сотрудников, она служит важной составляющей корпоративной культуры "открытых дверей". Каждый голос в компании должен быть услышан и каждый человек должен быть уверен, что его вклад к общее дело будет оценен адекватно.

"Инклюзия для нашей компании означает равные возможности участия в жизни общества и равные возможности реализации своих профессиональных навыков для всех, независимо от пола, возраста, физических или ментальных особенностей. Для нас это одинаково важно, как внутри компании, когда мы реализуем инклюзивную политику труда и занятости, так и вовне, в инклюзивных социальных проектах, с целью социализации людей с инвалидностью, - отметила Анна Бушлякова.

Другой участник круглого стола, менеджер по связям с общественностью и внутренним коммуникациям компании АО "Данон Россия" Татьяна Голуб рассказала об условиях труда и социальной поддержке, которые влияют на производительность и эффективность работы. Темой презентации Татьяны Голуб стала "Данон - инклюзивный работодатель для женщин".

"Инклюзию мы рассматриваем не только как безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья, в нашей компании это трактуется гораздо шире - равные права мужчин и женщин, отсутствие гендерных перекосов, возможность формировать собственное будущее", - отметила она.

Участники дискуссии отметили, что инклюзия влияет не только на карьерные возможности внутри компаний, но и на окружающий мир. Также они поделились успешно зарекомендовавшими себя практиками по творческой самореализации людей с инвалидностью.