В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня 2021 года

Первый участок администрация города предлагает объезжать по улицам Гагарина, Революционной, Советской Армии, Карбышева, Антонова-Овсеенко, Гаражной. Второй - по улицам Партизанской, Гагарина, Революционной, Волгина, Аэродромной.
В период ограничений изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы №35 поедут по улице Дыбенко, Революционной, Аэродромной, Авроры и далее как обычно. Автобусы № 21м, 22, 39, 46, 66, 96, 215, 56, 99 - по улице Дыбенко, Революционной, Гагарина и затем - по обычному маршруту.