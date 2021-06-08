В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня 2021 года

08.06.2021 10:05 Читали 44

В пятницу 11 июня в городе полностью перекроют на несколько дней улицу Авроры в районе пересечения с Печерской и улицу Мориса Тореза на пересечении с улицей Мяги. Там нельзя будет проехать с 00:00 11 июня до 05:00 15 июня.