Три сотрудника бригады "скорой" и их пациентка пострадали в массовом ДТП в Самаре

08.06.2021 10:04 Читали 36

В понедельник, 7 июня, в 23:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении трех легковых автомобилей: Lada Priora, Volkswagen, Mazda и автомобиля скорой медицинской помощи, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным ГУ МВД по Самарской области, автомобиль "скорой помощи" ехал с проблесковыми маячками, но без спецсигнала. Он не пропустил автомобиль Lada Priora, в результате столкновения машина "скорой" вылетела на встречную полосу, где задела два автомобиля.

В результате ДТП погибших нет, но пострадали четыре человека, находившиеся в медицинской машине. Среди пострадавших три сотрудника "скорой помощи": 58-летняя женщина и мужчины в возрасте около 39 и 43 лет. Они направлены для обследования в больницу им. Семашко. И еще пострадала 34-летняя пассажирка "скорой", которая направлена после аварии в больницу им Пирогова.