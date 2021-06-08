16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

На Эльбрусе спасли провалившегося в ледовую трещину альпиниста

Читали 56

Спасатели нашли альпиниста из Самары, провалившегося в ледовую трещину на Эльбрусе.

"Пострадавшего транспортируют на поляну Азау", — говорится в сообщении Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Ранее стало известно, что в 17:00 мск в понедельник на Эльбрусе, на высоте 4900 метров, зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи. По данным поисково-спасательного отряда, альпинисты сбились с маршрута. Один из них сорвался в расщелину. На место происшествия выдвинулись семеро спасателей.
Версия для печати

Новости

Назад. 08 июня 2021 Вперед.
Торговые и деловые центры Самарской области выбирают "Ростелеком"
В Самаре эксперты обсудили "Разнообразие и инклюзивность в корпоративной культуре"
Интеллектуальный диалог: "Ростелеком" поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами
Топ-менеджеры ПСБ в рамках ПМЭФ-2021 приняли участие в сессиях, посвященных развитию предпринимательства в России
В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня 2021 года
Три сотрудника бригады "скорой" и их пациентка пострадали в массовом ДТП в Самаре
На Эльбрусе спасли провалившегося в ледовую трещину альпиниста
В Самарской области почти 200 пожилых людей обрели приемные семьи

В России и мире

"Обход Тольятти" имеет особое значение для всей Евразии

Строительство обхода Тольятти власти Самарской области доверили строительно-инвестиционному холдингу "Автобан". Решение было принято потому, что у холдинга уже имеется богатый опыт реализации проектов международного масштаба, таких как ЦКАД-3 и ЦКАД-4. К тому же "Автобан" — один из наиболее опытных игроков на рынке государственно-частного партнерства: успешно привлекая в высокобюджетные проекты "длинные" деньги, компания является надежным концессионером и соинвестором.

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Культура и стиль

Буккроссинг: книговорот добра в природе

"Весь мир — библиотека!" — так звучит лозунг буккроссинга — движения, объединяющего людей разных стран. Мы расскажем вам, как можно продлить жизнь старым книгам, чтобы они оказались не в гараже или на свалке, а в руках нового читателя.

Самарская художница: "В Интернете талантов не меньше, чем в галереях"

Сегодня благодаря социальным сетям продвигать свое творчество стало намного проще. С каждым годом набирают популярность арты и рисунки, выставленные в интернет. Так, группа Вконтакте юной художницы из Самары насчитывает 1,6 тысяч человек. Арина поделились с нами, как пришла идея создания своего паблика, чем она вдохновляется и какие дальнейшие планы девушка хочет воплотить в жизнь.

Люди

Молодежный форум ПФО «iВолга» вновь побил собственный рекорд по регистрации участников

Завершилась регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» 2021. В этом году более 20 000 человек из 81 субъекта РФ подали заявки на участие в Форуме, при этом к процедуре отбора допущены 13 471 человек, что превышает рекорд по количеству заявок в 2020 году — 13 452 и 2019 году — 13 322.

В Самарской области почти 200 пожилых людей обрели приемные семьи

В регионе почти 200 пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья получают помощь и уход в приемных семьях. Самарская область стала одной из первых в стране, где с 2009 года начали создавать такие семьи. За это время помощь и уход уже смогли получить более 700 человек.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Чапаевск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

До первого июня 7 заявок городов-участников отправятся на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Примут участие со своими проектами: Чапаевск, Сызрань, Похвистнево, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Отрадный, Жигулевск. Чапаевск разработал проект благоустройства парка им. Чапаева и Комсомольской площади, который по идее архитекторов позволит создать единые рекреационный каркас города.

На ул. Куйбышева установят 72 фонаря

В Самаре на ул. Куйбышева заменят 72 фонаря. В настоящее время постепенно выполняется демонтаж старых металлических опор, после чего идет установка новых фонарей — они монтируются на металлические опоры с декоративными элементами из чугунного литья, пишет "Волга Ньюс".

Он и она