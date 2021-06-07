"Ростелеком" установил умные экраны на предприятии "Таркетт" в Самарской области

07.06.2021 17:22 Читали 35

"Ростелеком" подключил современный цифровой сервис "Умные экраны" заводу по производству напольных покрытий — подразделению международной компании "Таркетт" в Отрадном Самарской области. На видеопанели, установленные на заводской проходной и в столовой, руководство предприятия планирует транслировать корпоративные новости и правила техники безопасности.

Управлять контентом легко в личном кабинете сервиса: централизованно размещать информацию и настраивать расписание показов. Это особенно удобно для предприятий с распределенной структурой.

Валерий Кочетков, исполнительный директор АО "Таркетт":

"Своей основной задачей в работе с коллективом мы видим создание безопасной среды на предприятии. Формировать корпоративную культуру, обеспечивать комфортные условия труда и предотвращать случаи травматизма сотрудников нам помогут "Умные экраны".

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"На заводе "Таркетт" видеопанели будут выполнять функцию информационных табло. Однако возможности сервиса гораздо шире: в розничной торговле "Умные экраны" позволят запустить рекламную кампанию по всей сети магазинов, в торговых точках помогут вызвать интерес потребителя и простимулируют продажи. В местах ожидания на них можно разместить любые полезные сведения: расписание рейсов, график приема врачей, курсы валют и прогноз погоды".

Дополнительно к базовому функционалу сервиса "Умные экраны" заказчик может подключить модуль видеоаналитики. Программное обеспечение позволяет распознавать пол и возраст людей, предлагать им таргетированный контент и анализировать статистику просмотров.

Подробности можно узнать на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 200 30 00.